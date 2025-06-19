Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи на Сумщині
Так, вибух у Сумах пролунав приблизно о 14:05.
Тривогу в Сумській області оголосили о 13:52. Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– попередили Повітряні сили.
Вже за кілька хвилин оборонці неба зафіксували швидкісну ціль на Сумщину.