Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух у Сумах

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Ввечері у вівторок, 1 липня, російські окупаційні війська вкотре запустили по Україні свої ударні БпЛА. Зокрема, про загрозу атаки попереджали і жителів Сумщини.

Так, про небезпеку атаки ворога регіон інформували ще близько 9 години вечора.

Загроза застосування ворожих ударних ворожих БпЛА для Сумської області,

– йшлося в повідомленні ПС о 20:51.

Після цього через декілька хвилин стало відомо, що групи БпЛА з Сумщини прямують на Полтавщину, курс південний.