16 березня, 11:45
У Сумах БпЛА влетів прямо в проїжджу частину: жахливе відео
Вранці 16 березня російські безпілотники атакували Суми. Один із ворожих БпЛА влетів прямо в проїжджу частину.
Про це пише голова ОВА Олег Григоров та начальник МВА Сергій Кривошеєнко.
Що відомо про вибух у Сумах?
Вибух чули у Сумах приблизно о 10:37, об 11:06 – ще один.
Пошкоджені дорожнє покриття, авто, вікна у сусідніх будинках.
Попередньо є 3 травмованих.
Атака на Суми: дивіться відео