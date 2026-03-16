У Сумах БпЛА влетів прямо в проїжджу частину: жахливе відео

Вранці 16 березня російські безпілотники атакували Суми. Один із ворожих БпЛА влетів прямо в проїжджу частину.

Про це пише голова ОВА Олег Григоров та начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про вибух у Сумах?

Вибух чули у Сумах приблизно о 10:37, об 11:06 – ще один.

Пошкоджені дорожнє покриття, авто, вікна у сусідніх будинках.

Попередньо є 3 травмованих.

Атака на Суми: дивіться відео