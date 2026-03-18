У Сумах російський дрон вгатив по будівлі ТЦК: серед постраждалих – підліток

Вранці 18 березня Росія тероризувала Суми дронами. Вони атакували будівлю обласного ТЦК та СП. Також пошкоджено автівки, сусідні будинки та магазин.

Внаслідок атаки постраждали люди, зокрема підліток. Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та МВА Сергій Кривошеєнко.

Які наслідки влучання у Сумах?

У Сумській ОВА розповіли, що російський дрон невстановленого типу атакував адміністративну будівлю у Зарічному районі міста. Там виникло загоряння.

Внаслідок удару постраждали двоє людей – жінка та 16-річний хлопець. Підліток отримав неважкі поранення, коли був на зупинці громадського транспорту під час вибуху. Травмованих госпіталізували.

За даними джерел Суспільного, ворог вдарив по будівлі Сумського обласного ТЦК та СП. На момент атаки там перебували охоронці, уточнило Управління комунікацій командування Сухопутних військ у коментарі 24 Каналу. Вони не постраждали, але пошкоджено приміщення.

Під час удару мобілізаційні заходи там не проводили, а військові раніше були релоковані.

У Сухопутних військах додали, що для Росії залишаються в пріоритеті військові цілі, зокрема будівлі ТЦК. Тобто, припускають військові, удар був спланованим і свідомим, щоб підірвати обороноздатність України та зірвати процес мобілізації.

Наслідки атаки дрона на Суми / Фото Суспільного, Сумської ОВА

Поруч із місцем прильоту вибито десятки вікон та балконні блоки у двох багатоповерхівках. Пошкоджено автівки та супермаркет, додали місцева влада та журналісти.

