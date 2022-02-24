Також вибухи пролунали у Сумах, в місті включали сирени. Про це повідомляють місцеві мешканці.

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Працівники об'єктів критичної інфраструктури залишилися вдома. Транспорт працює у штатному режимі.

Текст публікації Суспільного Суми:

На Сумщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи в Білопіллі, Краснопіллі, Глухові, Великій Писарівці. У Сумах було чути поодинокі вибухи, лунала сирена.

Працівники об'єктів критичної інфраструктури залишилися вдома в Сумах. Транспорт працює у штатному режимі.

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