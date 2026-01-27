Росіяни просунулися на 4 напрямках і захопили кілька сіл: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступ на різних напрямках. На жаль, ворогові вдається просуватися вперед і захоплювати нові населені пункти.

Інститут вивчення війни оціниі перебіг боїв на фронті. За даними аналітиків, ворог просунувся на 4 напрямках.

Що відомо про поновлення успіхів росіян на півночі?

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 25 січня, що окупанти захопили Андріївку (на північ від міста Суми).

За словами оглядача, окупанти продовжують спроби вийти на дальність ураження польовою артилерією (15 – 20 кілометрів) до міста Суми вздовж лінії Писарівка – Мар'їне (на північ від Сум), однак поки що не змогли досягти цієї мети.

Загарбники також просунулися на півночі Харківської області.

Українське військове джерело повідомило 26 січня, що російські війська просунулися в північній частині Нестерного (на північний схід від Харкова).

За останні 3 місяці російським військам не вдалося досягти значних успіхів на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, попри залучення загальновійськової армії та трьох армійських корпусів.

Костянтин Машовець каже, що підрозділи російського Північного угруповання військ і далі намагаються просунутися до своєї головної цілі – Білого Колодязя (на північний схід від Харкова та на південний схід від Вовчанська) і другорядної цілі – Старого Салтова (на північний схід від Харкова та на південний захід від Вовчанська). Проте за останні 3 місяці вони просунулися лише приблизно на чотири кілометри на захід від Вовчанська. Машовець зазначив, що російські війська не мають повного контролю над районами поблизу Синельникового, Цегельного, Вільчі та Лиману, що уповільнює їхній рух у напрямку Графського та Симирнівки.

Оглядач також зазначив, що концентрація значних сил Росії на Сумському та Харківському напрямках свідчить про прагнення створити "буферні зони" для можливих територіальних обмінів у разі мирних переговорів.

Де ще просунулися окупанти?

Російські війська нещодавно мали успіх на Слов'янському напрямку. Геолоковані відео, оприлюднені 25 січня, свідчать, що загарбники просунулися в південно-східній частині Лимана.

Додаткові геолоковані матеріали, опубліковані 25 і 26 січня, вказують на просування російських сил на північний схід від Пазеного (на південний схід від Слов'янська) та на південний схід від Різниківки (на схід від Слов'янська).

Українське військове джерело опублікувало карти 20 і 23 січня, згідно з якими окупанти раніше захопили Платонівку (на схід від Слов'янська) та Дронівку (на північний схід від Слов'янська), а також просунулися в західній частині Закітного (на схід від Слов'янська).

Наявні геолоковані матеріали та українські повідомлення також свідчать, що російські війська раніше захопили Свято-Покровське (на схід від Слов'янська), Кузьминівку та Федорівку (обидва – на південний схід від Слов'янська).

Агресор нещодавно просунувся в Добропільському тактичному районі. Геолоковані відео, опубліковані 26 січня, показують удари українських сил по російських позиціях у Новому Донбасі (на схід від Добропілля), що свідчить про ймовірне захоплення російськими військами Іванівки (на схід від Нового Донбасу) раніше.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?