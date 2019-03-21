Сумська міськрада залишилася без електрики через імовірну диверсію: хто до цього причетний

У Сумах робота місцевої міськради деякий час була паралізованою. А все через те, що невідомі перерізали електричні кабелі, які живили її приміщення. Міські чиновники у цьому звинувачують обласну владу.

Внаслідок інциденту живлення спершу втратила службова лінія, через це держорган не мав доступу до Інтернету, а наступного дня й побутова. У підсумку у міськраді перестали працювати всі комп'ютери, через що робота інституції зупинилась. Не працював й центр з надання адмінпослуг, що спровокувала хвилю обурення серед населення, оскільки людям доводилося тривалий час чекати, пише ТСН.

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"Неполадки в електрощитовій електрики почали фіксувати десь півтора тижні тому – то вимкнені автомати, то від'єднанні дроти", – розповів керівник відділу адміністративних послуг Роман Мороз.

Заступник Сумського міського голови Андрій Баранов, зі свого боку, зауважив, що після перших диверсій вони поставили кілька камер спостереження.

Коли переглянули відео, то побачили причетних до знеструмлення. І впізнали самого завгоспа обласної ради. Обидва його походи до електрощитової збіглися в часі зі знеструмленнями міськради,

– підкреслив чиновник.

За його словами, за цим чоловіком, який займається господарською частиною у обласній раді, вони вже спостерігали певні провокації.



Причетних до знеструмлення Сумської місьради зафіксували камери спостереження

"Й до цього напружені стосунки між обласною та міською владою нині переросли у провокаційну війну. Це більше схоже на дитячий садочок, намагання нашкодити. Мені здається це таке шкідництво – не дуже красиве, а логічно я не можу абсолютно пояснити", – каже Баранов.

В облраді усі обвинувачення з боку міськради відкидають.

"Якби хотіли, то пообрізали б так, що ніхто б його не зробив, скажу вам так, якби мали ціль таку. А вони ото бігають жаліються. Хай вони знаєте куди ще пожаліються – в ООН та президенту США", – заявив голова відомства Володимир Токар.

Директор комунальної установи Сумської обласної ради з експлуатації адмінбудівлі Валерій Заїка (той вищезазначений завгосп) додає, що вони дроти не різали, а навпаки лагодили, і саме тому він є на записах камер.

"Запросив мене до себе голова обласної ради Володимир Токар, чому у нього зник Інтернет і телефонний зв'язок зник, і я дав вказівку працівникам щоб вони розібрались", – запевнив він.



Імовірний головний диверсант Валерій Заїка

Щоправда, комп'ютерники не розуміють, чому завгосп приходив саме до їхньої електрощитової.

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"Так чого, якщо були проблеми з електрикою в обласній раді, вони прийшли до електрощитової, яка живить приміщення міської ради? Там немає жодних кабелів, які живлять приміщення обласної ради", – дивується керівник відділу інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради Віктор Бєломар.

До слова, Сумська міськрада записи з камер спостережень, на які потрапили імовірні диверсанти, передала поліції та ГПУ. Відтак, саме вони зараз займаються цією справою.