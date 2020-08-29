У Білорусі створили мультфільм про президентські вибори та протести в країні за мотивами комп'ютерної гри Super Mario. Головний герой – Лукашаріо, який тікає від мітингувальників і ховається за силовиками.

Ролик було опублікувано в телеграм-каналі "Пул первый", який висвітлює діяльність кандидатки в президенти від опозиції Світлани Тихановської.

Зверніть увагу Жіночі протести та вимоги театралів: що відбувається в Білорусі 29 серпня – фото, відео

У відео зображений Лукашенко, що набиває головою рейтинг від 3% до 83%. Згодом за персонажем починають бігти обурені протестувальники.

Під час втечі Лукашаріо розбиває надпис "Демократія" і ховається за спиною ОМОНівця, який йде в наступ на мирних мітингувальників. Однак згодом силовик отримує бонус "мізки", і переходить на бік учасників протесту. Відтак Лукашаріо мусить знову втікати.

Мультфільм закінчується тим, що вимикається інтернет. Вся дія у грі відбувається під музику з Super Mario.

Мультфільм про вибори в Білорусі "Супер Лукашаріо": дивіться відео

Вибори в Білорусі: що відомо