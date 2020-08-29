Супер Лукашаріо: у мережі з'явився мультфільм про вибори в Білорусі – відео
У Білорусі створили мультфільм про президентські вибори та протести в країні за мотивами комп'ютерної гри Super Mario. Головний герой – Лукашаріо, який тікає від мітингувальників і ховається за силовиками.
Ролик було опублікувано в телеграм-каналі "Пул первый", який висвітлює діяльність кандидатки в президенти від опозиції Світлани Тихановської.
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У відео зображений Лукашенко, що набиває головою рейтинг від 3% до 83%. Згодом за персонажем починають бігти обурені протестувальники.
Під час втечі Лукашаріо розбиває надпис "Демократія" і ховається за спиною ОМОНівця, який йде в наступ на мирних мітингувальників. Однак згодом силовик отримує бонус "мізки", і переходить на бік учасників протесту. Відтак Лукашаріо мусить знову втікати.
Мультфільм закінчується тим, що вимикається інтернет. Вся дія у грі відбувається під музику з Super Mario.
Мультфільм про вибори в Білорусі "Супер Лукашаріо": дивіться відео
Вибори в Білорусі: що відомо
- Президентські вибори у Білорусі відбулись 9 серпня 2020 року. Перемогу здобув Олександр Лукашенко з результатом у 83%. Втімю за даними незалежних екзитполів, перемогла головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- На виборах були зафіксовані численні порушення та фальсифікації.
- Обурені білоруси вийшли на мітинги, однак бійці ОМОНу почали розганяти їх, застосовуючи грубу силу та зброю.
- Тихановська під тиском влади змушена була виїхати до Литви.
- Країни ЄС не визнали результатів виборів та розпочали процес санкцій проти білоруських посадовців.