Супрун: МОЗ пропонує ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюнових виробів

Електронні сигарети = традиційне куріння, а не "безпечна альтернатива" сигаретам.

Міністерство охорони здоров'я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну. Це допоможе зберегти здоров'я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів.

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Відповідний законопроект опубліковано для громадського обговорення. Ознайомитися з ним можна тут.

Пропонуємо заборонити продаж таких тютюнових виробів:

️– Так званий "жувальний тютюн".️

– "Смачний" тютюн для самокруток та сигарети із характерним запахом або смаком.️

– Сигарети, в яких міститься більше 1 мг нікотину, 10 мг смоли та 10 мг монооксиду вуглецю.️

– Тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном або добавками, що створюють враження, ніби куріння має переваги для здоров'я.️

– Тютюнові вироби з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують його вдихання та засвоєння.

– Тютюнові вироби з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі.

У фільтрі, папері чи капсулах не має бути домішок, ароматів, нікотину.

Буде заборонено сигарети та тютюн для самокруток, що містять смакові та ароматичні добавки у фільтрі, папері, упаковці чи капсулах.

Електронні сигарети пропонуємо прирівняти до традиційного куріння.

Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття електронних сигарет та інших способів споживання тютюну. Буде визначено, що і згоряння тютюну, і тління і нагрівання – це все куріння. Курити їх у приміщенні заборонено. Так само заборонено рекламувати будь-які сигарети та тютюнові вироби незалежно від способу їхнього споживання.

Пропонуємо збільшити площу, де попереджатимуть про шкоду куріння.

На кожній упаковці сигарет, крім напису має бути кольорове фото, яке попереджає про наслідки для здоров'я. І це попередження має займати не менше 65% площі сигаретної упаковки, і не менше 30% площі упаковки електронних сигарет чи контейнерів для заправки.

Такі обмеження є частиною європейської практики – вони вже три роки діють у країнах ЄС. Україна також зобов'язана їх впровадити, згідно з Угодою про Асоціацію. Запропонований законопроект дасть змогу закрити шпарини в законодавстві, якими користуються виробники сигарет, зокрема електронних. Він також допоможе скоротити споживання тютюну та позитивно вплине на здоров'я українців.

Водночас, важливо розуміти, що збереження здоров'я – це значною мірою особиста відповідальність кожного з нас. Саме тому ми регулярно нагадуємо про шкоду куріння та закликаємо позбутися цієї звички якомога раніше, аби уникнути незворотніх наслідків.

Щороку від хвороб, спричинених тютюновою залежністю у світі помирають 7 млн людей, 900 тисяч із них не є курцями. І хоча кількість курців в Україні останнім часом зменшується, показники досі є високими. А серцево-судинні хвороби лишаються лідером серед причин смертності українців.️ Більше про те, чому варто кинути курити тут. На сайті МОЗ України можна знайти детальний опис видів тютюнової залежності, а також поради, як від неї позбутися.

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Якщо ви маєте пропозиції до законопроекту про боротьбу з курінням, надсилайте їх до 20 липня в Директорат громадського здоров'я МОЗ України : 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7 або електронному [email protected]

Автор: Уляна Супрун