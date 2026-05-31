Росія вже вивела на орбіту перші супутники аналога Starlink: "Флеш" оцінив рівень загрози

На початку 2026 року Україна домоглася того, аби російські військові не могли більше використовувати супутниковий зв'язок Starlink. Різке блокування доступу до цих терміналів спричинило великі проблеми для окупантів на фронті. Вони були змушені шукати альтернативи. І зараз вже почали їх реалізовувати.

Росіяни створили аналог Starlink – так званий "Рассвет". І вже перших 16 таких супутників вивели на орбіту. Про це розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Наскільки загрозливим є російський проєкт "Рассвет"?

За словами "Флеша", щоб передача даних була постійною і стабільною, росіянам потрібно запустити щонайменше 200 – 250 супутників.

У планах ворога на найближчі роки вивести на орбіту 300, а потім ще 700 супутників.

Експерт зауважив, що цілком логічним є те, що Росія почала створювати аналог Starlink. Ворог розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті.

Бескрестнов уточнив, що теоретично окупанти вже можуть використовувати наявні супутники проти України у військових цілях.

Наприклад, встановити термінали супутникового інтернету на дрони-камікадзе Shahed і планувати атаки з урахуванням прольоту супутників.

Водночас, на думку експерта, реалізувати таку схему наразі надто складно з організаційного погляду.

Крім того, для стабільного зв'язку на орбіті ще недостатньо супутників, тому про повноцінне військове застосування поки не йдеться.

За словами "Флеша", якщо супутники "Рассвет" почнуть використовувати у військових цілях, це можна буде виявити за характером супутникового трафіку, даними розвідки або захопленими зразками техніки.

Російський аналог Starlink / Фото з телеграм-сторінки "Флеша"

Яку ще заміну Starlink готують росіяни?

Навесні з'явилася інформація, що Росія почала використовувати нові супутникові термінали "Спринт-030", які дають їй можливість забезпечувати супутниковий зв'язок на фронті.

"Спринт-030" – це компактний переносний супутниковий термінал, який працює з геостаціонарними супутниками. Завдяки меншій антені (приблизно 30 сантиметрів замість 90 сантиметрів у класичних системах) його складніше виявити на полі бою.

Аналітики Defense Express звертають увагу, що ці термінали працюють у зв'язці з російськими супутниками серії "Экспресс", значна частина яких створена або за участі Airbus, або з використанням телекомунікаційних модулів Thales Alenia Space.

Експерти підкреслюють, що саме ця інфраструктура дозволяє Росії розгортати альтернативні канали зв'язку на полі бою, попри санкції, а також ставить питання про вплив європейських технологій, які продовжують працювати в російських системах.

Також аналогом Starlink росіяни називають систему "Гонец". Вона позиціонується як низькоорбітальна супутникова мережа для зв'язку в будь-якій точці, особливо там, де немає мобільного покриття. Проте експерти зазначають, що за своїми можливостями вона суттєво поступається Starlink і є радше застарілою спробою створити подібний сервіс.