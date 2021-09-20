Например, в Одессе на днях прошел бизнес-форум. Казалось бы, ничего необычного, но: этот форум был полон визионерских спичей, главным из которых была "Визия Одессы 2030". Представляете, не местная власть, не представители горожан - депутаты, а бизнес задает планку!

Интересно Прибалтийские аппетиты Кремля: Лукашенко намекнул на планы Путина

Что происходит сегодня в Украине:

Бизнес начинает работать не только вокруг сделок и контрактов, но и вокруг общей среды обитания. Бизнес - это люди, которые хотят остаться жить и развиваться в своей стране, а не на чужбине. Бизнесмены - люди, которые взяли ответственность за миллионы сотрудников и за бюджет, наполняя его налогами. Бизнесмены могут начать работать за 5-метровыми заборами для безопасности, но вместо этого они начинают улучшать мир, чтобы не ставить заборы.

Важно Придонбасье: Россия превращает оккупированный Донбасс в новое Приднестровье

Бизнес выходит из текущей Рамки и обсуждает будущее, а значит и начинает его программировать. Национальная стратегия 2030 - это плод учений украинского бизнеса. Визия Одессы 2030 - это бизнес. Подобные процессы начались и идут в Житомире, Днепре, Полтаве, Львове.

Что дальше? А дальше самое интересное

Бизнес (не олигархи), средний бизнес начинает субъективизироваться, и значит, скоро увидим новые проявления этой субъективизации.