Сутички в Бресті: люди влаштували жорсткий опір ОМОНівцям, ті відкрили вогонь – відео
У білоруському Бресті 20 вересня проходить масштабна акція протесту проти режиму Лукашенка. Силовики жорстко затримують демонстрантів. Втім, протестувальники не здаються, а влаштовують опір ОМОНівцям.
За даними видання TUT.by, силовики в Бресті застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.
Актуально Марш справедливості й жорстокість силовиків: головне про протести у Білорусі 20 вересня – відео
Що відомо про сутички в Бресті
- ОМОНівці підійшли до колони протестувальників на перетині вулиць Радянської та Гоголя та бризнули їм з балончика в очі сльозогінним газом.
- Як повідомляють очевидці, у відповідь на застосування сльозогінного газу в міліціонерів полетіли пляшки.
- ОМОНівці відкрили вогонь зі зброї в повітря. Стріляли начебто світошумовим патроном.
За даними правозахисників, у Бресті затримано вже понад 15 протестувальників. Їх посадили до мікроавтобусів та відвезли у невідомому напрямку.
Сутичики в Бресті між ОМОНівцями та протестувальниками: відео
Протести в Білорусі 20 вересня: що відбувається
- Вже 43-й день поспіль білоруси виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів.
- Тисячі протестувальників, які зібралися біля Стели у Мінську, величезною колоною рушили до палацу Незалежності – резиденції самопроголошеного президента Лукашенка. Проспект, що веде до резиденції перекритий силовиками.
- Крім цього, у столиці знову зафіксували колони військової техніки.
Акція протесту в Мінську: відео