У білоруському Бресті 20 вересня проходить масштабна акція протесту проти режиму Лукашенка. Силовики жорстко затримують демонстрантів. Втім, протестувальники не здаються, а влаштовують опір ОМОНівцям.

За даними видання TUT.by, силовики в Бресті застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

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Що відомо про сутички в Бресті

ОМОНівці підійшли до колони протестувальників на перетині вулиць Радянської та Гоголя та бризнули їм з балончика в очі сльозогінним газом.

Як повідомляють очевидці, у відповідь на застосування сльозогінного газу в міліціонерів полетіли пляшки.

ОМОНівці відкрили вогонь зі зброї в повітря. Стріляли начебто світошумовим патроном.

За даними правозахисників, у Бресті затримано вже понад 15 протестувальників. Їх посадили до мікроавтобусів та відвезли у невідомому напрямку.

Брест. 20 сентября. Шел второй месяц после уверенной "победы" картофельного пюрера на выборах. pic.twitter.com/lIgrF8xd28 — Natalija Žogole (@fufonja) September 20, 2020

Сутичики в Бресті між ОМОНівцями та протестувальниками: відео

Протести в Білорусі 20 вересня: що відбувається

Вже 43-й день поспіль білоруси виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів.

Тисячі протестувальників, які зібралися біля Стели у Мінську, величезною колоною рушили до палацу Незалежності – резиденції самопроголошеного президента Лукашенка. Проспект, що веде до резиденції перекритий силовиками.

Крім цього, у столиці знову зафіксували колони військової техніки.

Акція протесту в Мінську: відео