Новосанжарський районний суд покарав двох учасників заворушень у Нових Санжарах. Тоді під час сутичок травмували п'ятьох правоохоронців.

За рішенням суду, два громадяни мали відбувати покарання у вигляді 5 років за ґратами. Про це повідомили у Новосанжарському районному суді.

Важливо Скандал з протестами у Нових Санжарах завершився двома мізерними штрафами

Однак на підставі статті 75 Кримінального кодексу їх звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном в один рік. У статті мовиться, що суд може звільнити засудженого від відбування покарання у декількох випадках. При цьому треба врахувати тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи.

Відтак у випадку з учасниками конфлікту у Нових Санжарах суд постановив, що засуджені можуть виправитися без відбування покарання у вигляді 5 років за ґратами. Загалом за фактом заворушень у Нових Санжарах відкрили 8 проваджень, а підозри оголосили 10 учасникам протестів.

Цікаво Суддя відмовилася обирати запобіжний захід мешканцю Нових Санжар: причина

Протести у Нових Санжарах: головне