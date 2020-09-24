Сутички у Нових Санжарах: суд покарав двох учасників заворушення
Новосанжарський районний суд покарав двох учасників заворушень у Нових Санжарах. Тоді під час сутичок травмували п'ятьох правоохоронців.
За рішенням суду, два громадяни мали відбувати покарання у вигляді 5 років за ґратами. Про це повідомили у Новосанжарському районному суді.
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Однак на підставі статті 75 Кримінального кодексу їх звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном в один рік. У статті мовиться, що суд може звільнити засудженого від відбування покарання у декількох випадках. При цьому треба врахувати тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи.
Відтак у випадку з учасниками конфлікту у Нових Санжарах суд постановив, що засуджені можуть виправитися без відбування покарання у вигляді 5 років за ґратами. Загалом за фактом заворушень у Нових Санжарах відкрили 8 проваджень, а підозри оголосили 10 учасникам протестів.
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Протести у Нових Санжарах: головне
- 20 лютого у санаторний комплекс Нацгвардії у Нових Санжарах мали прибути українці та іноземні громадяни, яких евакуювали з охопленого коронавірусом китайського Уханя.
- Громадяни повинні були на території санаторії відбути самоізоляцію через можливу підозру інфікування коронавірусом.
- Однак місцеві мешканці обурилися таким рішення влади та вийшли на акції протесту, заблокувавши дорогу до санаторію.
- Ввечері протести у Нових Санжарах переросли у заворушення та зіткнення з силовиками.