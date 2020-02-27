Сутички на "Барабашово": затримано 53 людей, поліція відкрила справу

У Харкові на ринку "Барабашово" сталися масові сутички між комунальниками та підприємцями. Правоохоронці затримали 53 людей для з’ясування обставин. Слідчі відкрили кримінальну справу.

Невідомі під час сутичок застосували піротехніку, сльозогінний газ та зброю, повідомили у пресслужбі поліції. За попередніми даними, від сльозогінного газу постраждали 5 громадян та керівник територіального підрозділу поліції.

Як це було: У Харкові на "Барабашово" сталися сутички, підпалили вхідну арку: відео

Начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко розповів, що правоохоронці вилучили гумові кийки та газові балончики.



Поліцейські вилучили гумові кийки та газові балончики/ Фото пресслужби поліції

Окрім того, до відділу поліції доставили 53 людей, їх опитують слідчі.



У сутичках взяли участь близько 100 осіб/ Фото пресслужби поліції



Поліція затримала 53 людей/ Фото пресслужби поліції

Слідчі відкрили кримінальну справу за масові заворушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Що відомо про сутички на "Барабашово" у Харкові

Вранці 27 лютого комунальники приїхали до ринку для того, щоб зняти незаконну рекламну конструкцію.

Сутички відбулися між підприємцями, які виступають проти будівництва нової дороги, і групою людей в камуфляжі, які забезпечували демонтаж арки. Під час сутичок вхідну арку підпалили.

Про яку дорогу мовиться?5 вересня 2019 року міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що муніципальна влада розглядає можливість будівництва нової дороги, яка з'єднає Салтівку з центром міста.



16 жовтня 2019 Харківська міськрада затвердила будівництво цієї дороги, незважаючи на протест підприємців із ТЦ "Барабашово", які пікетували сесію, чиї торгові павільйони буде "відселено" у зв'язку з будівництвом дороги. Кернес запевнив, що усі підприємці отримають нові торгові місця.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер назвав неприпустимими сутички та силове протистояння. Він має намір повідомити про ситуацію Володимиру Зеленському.

Сутички на "Барабашово" у Харкові: дивіться відео