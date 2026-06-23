Свириденко очолить українську делегацію на URC-2026 у Гданську

Прем'єр-міністерка України Юлія Свиридено буде на чолі української делегації на URC-2026 у Гданську. На конференції будуть також присутні представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі.

Про це Свириденко повідомила 23 червня у своєму телеграм-каналі.

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Яке завдання стоїть перед українською делегацією на URC-2026?

Під час конференції, розповіла прем'єр-міністерка, заплановано низку заходів різного рівня, спрямованих на зміцнення України, Польщі та інших європейських партнерів.

Перед українською командою стоїть завдання досягти конкретних домовленостей, які посилять обороноздатність і стійкість держави, а також розширять економічну співпрацю. Очікується підписання кількох важливих міжнародних угод, зокрема у сфері енергетики.

Україна, зі свого боку, налаштована на конструктивне партнерство, орієнтоване на спільну безпеку в Європі, економічний розвиток і довгострокову стабільність.

Юлія Свириденко також зазначила, що Україна будує співпрацю з партнерами на принципах взаємної поваги. Вона висловила вдячність усім, хто допомагає.

Важливо! Конференція з відновлення України відбудеться у польському Гданську 25 – 26 червня.

Зазначимо також, що Кароля Навроцького не запросили на конференцію, тому він не братиме участі в заході. За словами Марчина Пшидача, запрошення іноземним партнерам нібито спільно надсилали Дональд Туск і Володимир Зеленський, однак польський президент його не отримав.

В Офісі Президента України у відповідь зазначили, що захід проходить у Польщі, тому питання запрошення польського лідера є внутрішньою справою країни. Ситуація довколо проведення конференції та запрошення на неї українських і польських лідерів загострилася через скандал із позбавленням Зеленського ордена Білого Орла.