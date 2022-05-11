Світ налаштувався протистояти Росії до останнього путініста

9 травня цього року чекали не як свята, а як тимчасової позначки, на якій можливі або проміжні підсумки війни, що визначає політичний розклад, або доленосні рішення та заяви. Не сталося ні того, ні іншого.

Московський пафос цього разу виглядав досить скромно, а промову Путіна спостерігачі охарактеризували, ну, по-різному, але загалом – негативно. Не було там ні переможних реляцій, ні гучних погроз, ні значних планів. Багато виправдань і пояснень, треба сказати, переконливих лише для людей, які вже дуже некритично мислять.

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Повний провал

Не повторюватимемо за численними військовими експертами розбори про те, як у Москви щось йде не так. Це дуже очевидно вже зараз. Так, становище на фронті непросте, можуть бути різні сюрпризи, обов'язково буде ще багато жертв, і потенціал російських військ ще далеко не вичерпаний.

Водночас вже зрозуміло, що зламати Україну не вдалося навіть на початковому етапі, використовуючи перший імпульс, а зараз це зробити буде значно складніше з урахуванням буквально всього світу.

Внутрішніх ресурсів в Росії достатньо, але ефективного їх використання необхідна здорова модель держуправління. Цим, треба сказати, у світі не страждає жодна автократична чи тоталітарна система, і наші пострадянські тут далеко не винятки. Швидше навпаки: еталонний приклад.

Що далі

Перед Росією маячать не дуже приємні перспективи: або згортатися, що буде рівносильно програшу з усіма; або воювати на виснаження з ймовірністю виснажитися раніше підтримуваною усіма Україною (і варіант 1); або, навіть якщо уявити неймовірне і Україна вичерпається раніше за Росію – думати потім, як намагатися утримати завойоване в умовах повного економічного колапсу.

Втім, третій варіант здається менш ймовірним, ніж перші два. Хороших перспектив просто немає і вже навіть загрози ядерною зброєю майже перестали звучати – або до когось щось дійшло, або комусь щось кулуарно дуже популярно пояснили.

Мінська бравада

На цьому фоні з Мінська в останні тижні постійно йшли дуже миролюбні сигнали з наголошенням на своїй виключно конструктивній ролі. Мотивація зрозуміла – кому хочеться розділяти таку сумну долю?

Проте, резолюція G7, де було чорним по білому, прописано намір притягнути до відповідальності не лише агресора, а й його союзника, схоже, ставить на спробах торгу хрест.

Що й призвело до дуже агресивної мови на мінському параді, яка, втім, навряд чи когось злякає.

Час втрачений

Проблема Мінська у тому, що всьому – свій час. Захід десятиліттями готовий був до діалогу, так само, як Україна – дружити, не в останню чергу заради нейтралітету Білорусі. Чисто географічно, якщо поглянути на карту, тут до Києва – 280 км, до Варшави – 180, до Вільнюса – 40. Ідеальний плацдарм, щоб "отсель грозить мы будем шведу".

Але є в природі межі, які можна перейти лише раз, так само, як лише один раз можна з'їсти пельмені. Спроба з'їсти їх другий раз – це трохи вже не про кулінарію історія.

У ситуації, коли Захід не здригнувся перед загрозою ядерної війни та відкрито прийняв виклик, за цей "клаптик землі" торгуватися ніхто не стане, вже просто ставки іншого порядку. Козир битий і більше для гри не існує. Звідси і резолюція та інші сумні і реалії, і перспективи.

Світ налаштувався протистояти путінській Росії до кінця путінізму. Результат, раніше чи пізніше, так чи інакше, вирішено наперед. І дуже цікаво, які при ліквідації путінського режиму знайдуться аргументи у його союзника на користь того, щоб його дали спокій.

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