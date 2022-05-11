Московський пафос цього разу виглядав досить скромно, а промову Путіна спостерігачі охарактеризували, ну, по-різному, але загалом – негативно. Не було там ні переможних реляцій, ні гучних погроз, ні значних планів. Багато виправдань і пояснень, треба сказати, переконливих лише для людей, які вже дуже некритично мислять.

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Повний провал

Не повторюватимемо за численними військовими експертами розбори про те, як у Москви щось йде не так. Це дуже очевидно вже зараз. Так, становище на фронті непросте, можуть бути різні сюрпризи, обов'язково буде ще багато жертв, і потенціал російських військ ще далеко не вичерпаний.

Водночас вже зрозуміло, що зламати Україну не вдалося навіть на початковому етапі, використовуючи перший імпульс, а зараз це зробити буде значно складніше з урахуванням буквально всього світу.

Внутрішніх ресурсів в Росії достатньо, але ефективного їх використання необхідна здорова модель держуправління. Цим, треба сказати, у світі не страждає жодна автократична чи тоталітарна система, і наші пострадянські тут далеко не винятки. Швидше навпаки: еталонний приклад.

Що далі

Перед Росією маячать не дуже приємні перспективи: або згортатися, що буде рівносильно програшу з усіма; або воювати на виснаження з ймовірністю виснажитися раніше підтримуваною усіма Україною (і варіант 1); або, навіть якщо уявити неймовірне і Україна вичерпається раніше за Росію – думати потім, як намагатися утримати завойоване в умовах повного економічного колапсу.

Втім, третій варіант здається менш ймовірним, ніж перші два. Хороших перспектив просто немає і вже навіть загрози ядерною зброєю майже перестали звучати – або до когось щось дійшло, або комусь щось кулуарно дуже популярно пояснили.

Мінська бравада

На цьому фоні з Мінська в останні тижні постійно йшли дуже миролюбні сигнали з наголошенням на своїй виключно конструктивній ролі. Мотивація зрозуміла – кому хочеться розділяти таку сумну долю?

Проте, резолюція G7, де було чорним по білому, прописано намір притягнути до відповідальності не лише агресора, а й його союзника, схоже, ставить на спробах торгу хрест.

Що й призвело до дуже агресивної мови на мінському параді, яка, втім, навряд чи когось злякає.

Час втрачений

Проблема Мінська у тому, що всьому – свій час. Захід десятиліттями готовий був до діалогу, так само, як Україна – дружити, не в останню чергу заради нейтралітету Білорусі. Чисто географічно, якщо поглянути на карту, тут до Києва – 280 км, до Варшави – 180, до Вільнюса – 40. Ідеальний плацдарм, щоб "отсель грозить мы будем шведу".

Але є в природі межі, які можна перейти лише раз, так само, як лише один раз можна з'їсти пельмені. Спроба з'їсти їх другий раз – це трохи вже не про кулінарію історія.

У ситуації, коли Захід не здригнувся перед загрозою ядерної війни та відкрито прийняв виклик, за цей "клаптик землі" торгуватися ніхто не стане, вже просто ставки іншого порядку. Козир битий і більше для гри не існує. Звідси і резолюція та інші сумні і реалії, і перспективи.

Світ налаштувався протистояти путінській Росії до кінця путінізму. Результат, раніше чи пізніше, так чи інакше, вирішено наперед. І дуже цікаво, які при ліквідації путінського режиму знайдуться аргументи у його союзника на користь того, щоб його дали спокій.

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