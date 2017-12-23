Світ хоче миру, а не смерті, – Трамп про санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження жорстких санкцій відносно Північної Кореї у відповідь на випробування балістичних ракет.

Про це американський президент написав у п'ятницю, 22 грудня, на своїй сторінці у Тwitter.

Читайте також: Трамп по телефону обговорив з Путіним ситуацію в Північній Кореї

"Рада Безпеки ООН щойно проголосувала 15-0 за додаткові санкції щодо Північної Кореї. Світ хоче миру, а не смерті!", – зазначив Трамп.

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2017 г.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН у п’ятницю, 22 грудня, прийняла резолюцію, яка передбачає ще більш жорсткі санкції стосовно КНДР. Санкції передбачають різке скорочення поставок нафтопродуктів.