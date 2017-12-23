Світ хоче миру, а не смерті, – Трамп про санкції проти КНДР
09:56, сьогодні 548 Читать новость на русском
Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження жорстких санкцій відносно Північної Кореї у відповідь на випробування балістичних ракет.
Про це американський президент написав у п'ятницю, 22 грудня, на своїй сторінці у Тwitter.
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"Рада Безпеки ООН щойно проголосувала 15-0 за додаткові санкції щодо Північної Кореї. Світ хоче миру, а не смерті!", – зазначив Трамп.
Нагадаємо, Рада безпеки ООН у п’ятницю, 22 грудня, прийняла резолюцію, яка передбачає ще більш жорсткі санкції стосовно КНДР. Санкції передбачають різке скорочення поставок нафтопродуктів.
Джерело: 24 Канал
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