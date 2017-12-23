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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Світ хоче миру, а не смерті, – Трамп про санкції проти КНДР

09:56, сьогодні 548 Читать новость на русском
Трамп підтримав запровадження санкцій щодо КНДР
Трамп підтримав запровадження санкцій щодо КНДР / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження жорстких санкцій відносно Північної Кореї у відповідь на випробування балістичних ракет.

Про це американський президент написав у п'ятницю, 22 грудня, на своїй сторінці у Тwitter.

Читайте також: Трамп по телефону обговорив з Путіним ситуацію в Північній Кореї

"Рада Безпеки ООН щойно проголосувала 15-0 за додаткові санкції щодо Північної Кореї. Світ хоче миру, а не смерті!", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН у п’ятницю, 22 грудня, прийняла резолюцію, яка передбачає ще більш жорсткі санкції стосовно КНДР. Санкції передбачають різке скорочення поставок нафтопродуктів.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Санкції КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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