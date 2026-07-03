Почався третій етап, – полковник запасу сказав, чого далі очікувати в Криму

У Криму операція Сил оборони України переходить до нового етапу. Після ударів по російських системах ППО та логістичних маршрутах під прицілом опиняються безпосередньо військові об'єкти, інфраструктура подвійного призначення й енергетика, від якої залежить залізничне постачання окупантів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що третій етап уже почався, а удари в Криму триватимуть і масштабуватимуться. За його словами, росіяни дедалі частіше маскують військові перевезення під цивільні, однак це не допоможе їм убезпечити техніку та боєприпаси.

Дивіться також Тиша після G7: як Трамп ставиться до України зараз

Росіяни маскують військові вантажі під цивільні

Перший етап операції в Криму, спрямований на здобуття переваги в повітрі, уже наближається до завершення. Сили оборони України завдали серії ударів по російських зенітних ракетних комплексах і радарах. Водночас у розпалі другий етап – відсікання півострова від постачання з материкової частини.

Постійні логістичні маршрути окупантів перебувають під оперативним вогневим контролем українських далекобійних дронів. Через регулярні ураження росіяни дедалі рідше ризикують перевозити вантажі відкрито й намагаються приховати військове призначення транспорту.

Вони вже бояться виїжджати. Останнім часом пересіли на цивільні автомобілі, але ми почали знищувати й фури, які росіяни використовують для перекидання військової техніки,

– розповів Світан.

Частину військових і цивільних вантажівок окупанти навіть перефарбовують у червоний колір, маскуючи їх під пожежні автомобілі або транспорт російського МНС. Для перевезення амуніції, безпілотників та іншого військового майна вони також залучають машини медичних служб.

Вони використовують навіть автомобілі спеціальних і медичних служб для перекидання військової амуніції різного рівня, аж до дронів. На це потрібно звертати увагу,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Українські командири, які ухвалюють рішення щодо цілей, враховуватимуть таку зміну тактики. Удари по транспорту, що забезпечує російське угруповання в Криму, триватимуть переважно із застосуванням безпілотників оперативного рівня.

У Криму почався третій етап ударів

Після послаблення російської ППО та взяття логістики під вогневий контроль Сили оборони України переходять до безпосереднього ураження військової інфраструктури на півострові.

Почався третій етап – знищення безпосередньо військових об'єктів. Їх там близько 150, не враховуючи об'єктів подвійного призначення,

– пояснив Світан.

Одним із ключових напрямків мають залишатися удари по енергетичній інфраструктурі. Залізничні перевезення росіян залежать від електропостачання, тому знищення генерації та систем передавання електроенергії може повністю зупинити рух військових вантажів.

Це стосується не лише Криму, а й усіх окупованих прифронтових територій – частин Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. Під вогневий вплив мають потрапляти й райони Росії, які виконують роль оперативного тилу на глибині приблизно 100 – 150 кілометрів.

У нас зараз є можливість масштабувати ці удари. Особливо потрібно опрацьовувати Брянський напрямок, бо росіяни можуть спробувати розтягнути лінію фронту й створити нові осередки,

– наголосив військовий експерт.

Важливими залишаються також Курський і Бєлгородський напрямки, а серед глибших тилових районів – Ростовська, Воронезька та Брянська області. Такий тиск має позбавляти Росію можливості безперешкодно накопичувати сили, перекидати техніку та відкривати нові ділянки бойових дій.

Світан пояснив масштабування ударів по Криму: дивіться відео