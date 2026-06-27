Все змінилось: полковник запасу сказав, чи має Україна перевагу в дронах над Росією

Сили оборони України суттєво покращили свої можливості щодо ударів безпілотниками впродовж останніх років. Росіянам дійсно боляче прилітає.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони України застосовують дрони на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. На одному з цих напрямків росіяни сильно просіли.

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Чи має Україна перевагу в дронах над Росією?

За словами Світана, на тактичному рівні дрони працюють на відстані 30 – 40 кілометрів залежно від різних нюансів. На цьому напрямку Сили оборони України мають певну перевагу. Однак в росіян є окремі підрозділи на кшталт "Рубікону", які можуть створювати проблеми.

При цьому Україна має значну перевагу в дронах оперативного рівня, які працюють на 100 – 150 кілометрів. Сили оборони співпрацюють з компанією Palantir, що відкрило нові можливості та ще більше посилило нашу перевагу.

На стратегічному рівні у нас приблизний паритет з росіянами. Ми можемо запустити стільки ж безпілотників, скільки запускають росіяни. Також в нас розширяється спектр різних дронів та ракет. Тут також покращуються можливості,

– зауважив Світан.

Які безпілотники застосовує Україна: дивіться відео 24 Каналу