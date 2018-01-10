Світова зірка виступить у Національній опері України

Репертуар січня в Національній опері України стане справжнім сюрпризом для шанувальників оперного та балетного мистецтва.

Продовжуючи проект "Українські оперні зірки у світі", в рамках якого до участі у постановках запрошуються кращі "голоси" сучасності, шанувальники опери мають нагоду почути Олександра Цимбалюка в опері "Макбет" Верді та в опері "Іоланта" Чайковського.

Ім’я Олександра Цимбалюка добре відомо українським прихильникам таланту співака. Олександр – запрошений соліст Metropolitan Opera (США), міланської La Scala, лондонського театру Covent Garden, Copenhagen Opera House (Данія), Bayerische Staatsoper (Німеччина), Staatsoper Berlin (Німеччина), "Большого театра" Росії (Москва) та інших прославлених оперних театрів. Попри величезну затребуваність на найпрестижніших сценах світу, майже кожного сезону Олександр знаходить час порадувати своїм виконанням українських слухачів. Так, напередодні Нового року Олександр брав участь у двох різдвяних концертах "Чайковський Гала" під управлінням диригента Хобарта Ерла, які відбулися в Одеській філармонії.

Мені як одеситові дуже приємно знову виступати в рідному місті. З Хобартом я виступав перший раз і для мене це велика честь. Він приголомшливий музикант і професіонал своєї справи, – поділився враженням Цимбалюк.

На столичній сцені, у рамках проекту "Українські оперні зірки у світі", ініційованого кілька років тому головним режисером Національної опери України Анатолієм Солов’яненко, Олександр Цимбалюк (на фото) співатиме 19 січня партію Банко, воєначальника армії короля Дункана, в опері "Макбет" Верді та 26 січня в опері "Іоланта" Чайковського виконає партію Рене, короля Провансу. Вперше цю партію Олександр виконав в березні 2016 року на сцені Opеra Garnier (Grand Opеra) в Парижі.

Ще одним сюрпризом для меломанів стане зустріч із солісткою Національної опери України, народною артисткою України, володаркою рідкісного за красою і силою лірико-драматичного сопрано Людмилою Монастирською. Співачка виконає партію рабині Абігайль в опері Верді "Набукко", 27 січня. Цю партію співачка виконувала на найпрестижніших сценах світу (Deutsche Oper Berlin, Royal Opera, London, The Metropolitan Opera, New York, Bayerische Staatsoper, Munchen, Munchner Opernfestspiele, LA Opera, Los Angeles). Саме остання постановка, яка відбулася у жовтні-листопаді минулого року у Лос-Анджелесі, особливо запам’яталась Монастирській:

"Набукко" у Лос-Анджелесі ставив Тадеуш Штрассбергер. Сценографія була дещо незвичайною – сцена була з великим нахилом, тому вільно пересуватися було трошки важкувато. До того ж, не зважаючи на те, що костюми були шикарні, в них особливо не побігаєш такою сценою. Але мені дуже сподобалася ця постановка, в ній брав участь Пласідо Домінго. Не секрет, що всі постановки, в яких бере участь Пласідо, записуються на диски, зберігаються для історії, для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, прем’єра оновленої постановки відбулася навесні 2016 року. До цього часу, починаючи із 1993 року, опера була окрасою репертуару майже півтора десятиліття. Втім, через те, що виконавці головних партій пішли зі сцени, а саме "на них", власне, й робилася попередня постановка, опера дочасно припинила своє сценічне життя. Завдяки тому, що ряди Національної опери поповнила нова плеяда талановитих співаків, опера "Набукко" знову користується великим успіхом.

Також 4 лютого Людмила Монастирська уперше виконає головну партію в опері "Норма" (Белліні) на сцені Національної опери.

20 січня – балет "Дама з камеліями" (Бетховен, Брамс, Пахельбель, Форе, Елгар, Стравінський)

Хореографію балету "Дама з камеліями" здійснила художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі, написавши лібрето разом з диригентом-постановником балету Олексієм Бакланом, який також працював і над музичною композицією твору. "Постановка ця була нова у повному розумінні цього слова, – розповіла Рехвіашвілі. – Це був новий підхід до музичної концепції. Ми не адаптували музичний матеріал до опери "Травіата" Верді, і взагалі не використовували твори одного автора, як це робили інші постановники, які до того інтерпретували роман Олександра Дюма".

Вистава побудована на суто класичній музичній основі. Постановників зацікавили "дзеркальні паралелі": сучасні пластичні й віртуальні засоби виразності та класична музика, історія, яка була написана у середині XIX століття, та сучасна театральна мова, якою ця історія розповідається.

Нові креативні рішення були використані й у створенні сценографії та костюмів (художник-постановник – Наталія Кучеря). Декорації "оживають" завдяки різноманітним оптичним ефектам. Костюми наближені до сучасної fashion-естетики, подекуди навіть провокаційні.

У виставі бере участь хор хлопчиків Державної чоловічої хорової капели України ім. Л. Ревуцького.

30 січня – балет "За двома зайцями" (Шевченко)

Балет "За двома зайцями" на музику Юрія Шевченка став гучним акордом на завершення 149-го сезону Національної опери України, вписавши яскраву сторінку в історію театру. Над створенням хореографічної версії історії про невдаху цирульника працювала потужна творча команда постановників: балетмейстер Віктор Литвинов, художник Сергій Маслобойщиков, диригент Володимир Кожухар.

Автор ідеї та лібрето – виконавиця ролі одіозної Проні Прокопівни Тетяна Андрєєва. Спеціально для цієї постановки були створені оригінальні костюми, серед яких немає жодного однакового (художник костюмів – Ганна Іпатьєва), унікальні декорації, що кардинально відрізняються від традиційних балетних.

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