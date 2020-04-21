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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
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      Світове зниження цін на нафту: експерт пояснив, як це вплине на економіку України

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      Вперше в історії американське "чорне золото" стало коштувати менше нуля. Ціна на нафту марки WTI впала приблизно на 316%. Зараз за барель цієї марки віддають майже півтора долара. Економіст Тарас Козак вважає, що такі зміни на економіку України вплинуть, але не позитивно.

      Велика частина імпорту України – це енергоресурси, зокрема нафта та бензин. Відтак ціна на них повинна бути дешевшою. Тому ми імпортуватимемо менше в грошовому вимірі за постачання нафтопродуктів, підкреслив Козак в ефірі 24 каналу.

      До теми Світовий обвал цін на нафту: як від цього може виграти Україна

      За словами експерта, водночас до ціни на нафту прив'язані мита та ПДВ. Тому чим менше коштує нафта, тим менше грошей потраплятиме в бюджет України. Відповідно, дефіцит бюджету може збільшуватись.

      В Україні теж видобувають нафту, але це дорогий процес, оскільки вона лежить не на поверхні. Коли ціна нафти нижча, ніж 30 доларів за барель, видобувати її в Україні – збитково. Тоді "Укрнафта" (та інші видобувні компанії, – 24 канал) не зможе платити податки та мита,
      – зазначив Козак.

      Він додав, цілком можливо, що "Укрнафта" звільнятиме свій персонал і може навіть збанкрутувати. Тому падіння ціни на нафту має і позитивні і негативні сторони для України.

      Довідка. WTI – це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на "чорне золото". Це одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф'ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Нафту видобувають у західному Техасі.

      Чи очікувати послаблення російської агресії у зв'язку з коливанням цін на нафту

      Як повідомив Козак, найгірше від падіння ціни на нафту буде Росії, тому що там велика частина бюджету побудована на експорті енергоресурсів. Суттєво впала і ціна на газ. В Україні ж все залежатиме від собівартості кожної компанії.

      "Чим дорожчі енергоресурси, тим більше бажання у Росії "допомогти" братським народам чи поширювати "рускій мір". Тому падіння ціни на нафту і енергоресурси загалом зменшує мілітаристські апетити у Росії. Тому цілком можливо, що якщо така ціна зберігатиметься роками, у РФ будуть внутрішні проблеми і їй буде не до України", – вважає Козак.

      Що відомо про обвал цін на нафту?Він спричинений карантинними обмеженнями у більшості країн. Через це різко знизився попит на нафту, а відповідно й впали ціни.

      Ще одним вагомим чинником впливу є те, що країни, які видобувають нафту, не змогли одразу дійти згоди щодо скорочення видобутку. Вони продовжували активно видобувати "чорне золото", яке зараз просто нікуди дівати.

      нафтотранспортна система України
      Нафтотранспортна система України / Фото Укртранснафти

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Гроші Новини України Нафта Обвал цін на нафту Війна на Донбасі Україна – Росія Укрнафта
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