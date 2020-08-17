Великі міжнародні компанії забирають свою рекламу з державних білоруських телеканалів. Зокрема, від співпраці з Білоруссю відмовилися Danone та Nestle.

Багато компаній вже зняли рекламу з державних телеканалів Білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Marketing.by.

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Зокрема, такі великі міжнародні рекламодавці – Danone, Nestle та інші.

За словами керівника агентства Vondel/Hepta Олександра Василевича, більшість їхніх клієнтів "призупинила рекламу на телебаченні". Однак це зайняло певний час, "тому що телебачення не знімає рекламу відразу".

Нагадаємо, 17 серпня частина співробітників білоруських державних каналів розпочала страйк.

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Протести у Білорусі: основне

Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.

Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.

За тиждень протестів загинули щонайменше двоє людей, понад тисяча – поранені. Більше, ніж 7 тисяч були затримані.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.

Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.

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