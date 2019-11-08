Світовий банк купить частину державного "Укргазбанку"

Міжнародна фінансова корпорація, яка є частиною Світового банку, найближчим часом купить частину акцій державного "Укргазбанку".

Наразі Міністерство фінансів працює з IFC стосовно входження у капітал "Укргазбанку". Це буде перша угода і перший реалізований крок щодо того, як держава скорочує свою частку у банківському секторі,

– повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у відповідь на запитання "Громадського".

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За словами Рожкової, держава також працює над тим, щоб залучити приватних інвесторів до інших трьох державних банків.

"Щоб залучити інвесторів до "Ощадбанку", потрібно, щоб цей банк увійшов до системи гарантування вкладів фізичних осіб", – додала заступниця голови НБУ.

Що відомо про співпрацю "Укргазбанку" та Міжнародної фінансової корпорації?

11 листопада 2017 року Міністерство фінансів, IFC та "Укргазбанк" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації банку.

У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та "Укргазбанк" починають оцінку і структурування фінансового інструменту для купівлі міжнародною установою частини акцій банку.

У квітні 2019 року "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій щодо обслуговування підприємств малого та середнього бізнесу.

У вересні 2019 року стало відомо, що організація Світового банку може отримати 20% акцій "Укргазбанку" взамін на надання банку 5-річного кредиту на 30 мільйонів євро.

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Що відомо про "Укргазбанк"?Український банк, що майже на 95% належить державі. Спеціалізується на фінансуванні екологічних ініціатив, надає кредити на проєкти з відновлювальної енергетики.

Що відомо про Міжнародну фінансову корпорацію?Організація, яка входить до Світового банку. Налічує 184 країни-члени, серед яких і Україна. Корпорація використовує капітал та експертні поради для розбудови ринків країн, що розвиваються. У 2017 році обсяг довгострокових інвестицій МФК сягнув позначки 19,3 мільярдів доларів.