Свободу Хаєцькому: під МВС активісти захищають арештованого за пожежу в коледжі на Троїцькій
У Києві активісті зібралися на підтримку поета і громадського діяча Андрія Хаєцького під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Хаєцького єдиного зі всіх фігурантів відправили під арешт за грудневу пожежу в Одесі в економічному коледжі, яка забрала життя 16 людей.
Що відбувається під МВС
Активісти заявили, що це акція солідарності з "друзями в Одесі", пише Укрінформ. Вони переконані, що Андрій Хаєцький не причетний до всіх звинувачень, бо за 2 тижні до трагедії передав свої повноваження наступнику.
Дізнайтеся більше Пожежа в коледжі на Троїцькій: активісти захищають арештованого Андрія Хаєцького – подробиці
Учасники акції скандують: "Свободу Андрію Хаєцькому". Гасло написане і на одному з їхніх плакатів.
Активісти розповіли, що у Хаєцького хворе серце, тож перебування у СІЗО може мати фатальні наслідки для його здоров’я і життя.
Акція на підтримку Хаєцького у Києві / Фото Укрінформ
Акція в Одесі
Наразі Одеський апеляційний суд розглядає скаргу на рішення про двомісячне тримання Андрія Хаєцького в СІЗО.
Під будівлею суду також зібралися активісти. Один з депутатів готовий взяти Хаєцького на поруки.
Акція на підтримку Хаєцького в Одесі: відео
У чому звинувачують Хаєцького? 22 травня Київський районний суд Одеси взяв під варту на два місяці без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи коледжу Андрія Хаєцького. Його підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа у коледжі на Троїцькій.
Його адвокат Юлія Токаєва одразу подала апеляцію. Захисниця заявила, що її клієнт звільнився з коледжу за місяць до пожежі за станом здоров’я, а також весь цей час добровільно приходив до слідчого.
Хаєцького підтримують журналісти та громадські активісти.
Пожежа на Троїцькій: як це було і хто винен
- Сталася 4 грудня 2019 року, вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.
- У будівлі коледжу перебували 210 осіб, більшість із яких студенти.
- Внаслідок проблем під час евакуації загинули 16 осіб і ще 30 постраждали.
- Багатьом просто не вдалося вийти через зачинені двері чорного виходу.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.
- Поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
- 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
- А завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт