Свободу Хаєцькому: під МВС активісти захищають арештованого за пожежу в коледжі на Троїцькій

У Києві активісті зібралися на підтримку поета і громадського діяча Андрія Хаєцького під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Хаєцького єдиного зі всіх фігурантів відправили під арешт за грудневу пожежу в Одесі в економічному коледжі, яка забрала життя 16 людей.

Що відбувається під МВС

Активісти заявили, що це акція солідарності з "друзями в Одесі", пише Укрінформ. Вони переконані, що Андрій Хаєцький не причетний до всіх звинувачень, бо за 2 тижні до трагедії передав свої повноваження наступнику.

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Учасники акції скандують: "Свободу Андрію Хаєцькому". Гасло написане і на одному з їхніх плакатів.

Активісти розповіли, що у Хаєцького хворе серце, тож перебування у СІЗО може мати фатальні наслідки для його здоров’я і життя.

Акція на підтримку Хаєцького у Києві / Фото Укрінформ

Акція в Одесі

Наразі Одеський апеляційний суд розглядає скаргу на рішення про двомісячне тримання Андрія Хаєцького в СІЗО.

Під будівлею суду також зібралися активісти. Один з депутатів готовий взяти Хаєцького на поруки.

Акція на підтримку Хаєцького в Одесі: відео

У чому звинувачують Хаєцького? 22 травня Київський районний суд Одеси взяв під варту на два місяці без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи коледжу Андрія Хаєцького. Його підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа у коледжі на Троїцькій.



Його адвокат Юлія Токаєва одразу подала апеляцію. Захисниця заявила, що її клієнт звільнився з коледжу за місяць до пожежі за станом здоров’я, а також весь цей час добровільно приходив до слідчого.



Хаєцького підтримують журналісти та громадські активісти.

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