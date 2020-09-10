Сволочі американці й сигнали з космосу, – Лукашенко все ще шукає винних у протестах
Олександр Лукашенко вважає, що саме американці, які все бачать з космосу й передають відповідні сигнали людям, керували учасниками акції протесту біля Палацу Незалежності в Мінську 23 серпня.
"Медуза" опублікувала відео розмови Лукашенка з російськими медійниками із контрольованих Кремлем ЗМІ. Лукашенко розповів про свої польоти над Мінськом у вертольоті та з автоматом у руках.
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Він сказав, що просто вирішив подивитися, що відбувається у місті. А от американці, які "з космосу все бачать", якось передали цю інформацію протестувальникам. І ті, мовляв, коли Лукашенко полетів, одразу почали розбігатися.
Вони ж, сволочі, американці ж – ведуть. Вони ж з космосу бачать все. І вони у свій центр під Варшавою дали сигнал, що президентський вертоліт піднявся. І ось щойно президентський вертоліт піднявся, вони (протестувальники – 24 канал) побігли,
– сказав Лукашенко.
Лукашенко про американців і космос: дивіться відео
Що відбувається у Білорусі?Після президентських виборів, на яких нібито переміг Лукашенко, в Білорусі почалися масові протести. Опоненти Лукашенка переконані, що насправді на виборах перемогла Світлана Тихановська.
Сотні тисяч людей вийшли на мирні мітинги, які силовики намагалися жорстко придушити. Протести та страйки тривають вже місяць, але Лукашенко на контакт з опозицією чи поступки не йде.