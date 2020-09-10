Олександр Лукашенко вважає, що саме американці, які все бачать з космосу й передають відповідні сигнали людям, керували учасниками акції протесту біля Палацу Незалежності в Мінську 23 серпня.

"Медуза" опублікувала відео розмови Лукашенка з російськими медійниками із контрольованих Кремлем ЗМІ. Лукашенко розповів про свої польоти над Мінськом у вертольоті та з автоматом у руках.

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Він сказав, що просто вирішив подивитися, що відбувається у місті. А от американці, які "з космосу все бачать", якось передали цю інформацію протестувальникам. І ті, мовляв, коли Лукашенко полетів, одразу почали розбігатися.

Вони ж, сволочі, американці ж – ведуть. Вони ж з космосу бачать все. І вони у свій центр під Варшавою дали сигнал, що президентський вертоліт піднявся. І ось щойно президентський вертоліт піднявся, вони (протестувальники – 24 канал) побігли,

– сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 23 серпня під час протестів біля Палацу Незалежності у Мінську Олександр Лукашенко літав на гелікоптері над містом у бронежилеті та з автоматом у руках. Причому у всеозброєнні був не лише він, а і його 15-річний на той час син.

Лукашенко про американців і космос: дивіться відео