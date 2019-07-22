Святаш залишився без депутатського мандата, за допомогою якого переховувався від кредиторів

В одномандатному виборчому окрузі №170 (Московський район Харкова), вперше за багаторічну історію депутатства одіозний екс-регіонал і скандально відомий власник корпорації "АІС", який привласнив багатомільярдні кредити українських банків, Дмитро Святаш зазнав нищівної поразки.

Виборці підтримали молодого вченого Андрія Одарченка, який балотувався від "Слуги народу".

За даними ЦВК, де обробили вже 100% відповідних протоколів, Одарченко здобув впевнену перемогу – за нього проголосували 31 681 харків'ян (44,41%).

Це в 1,5 рази більше, ніж отримав Святаш, який набрав лише 29,77%. Нагадаємо, що на нинішніх виборах Дмитро Святаш в черговий раз змінив партійну приналежність – його висунула "Опозиційна платформа – "За Життя". Хоча в його оточенні розповідають, що спочатку екс-нардеп намагався примкнути до Зе! Команди, але через свою токсичність отримав відмову. А в'їхати в новий склад Верховної Ради на одному лише рейтингу "Платформи" Святашу не вдалося. Не допомогла і публічна підтримка мера Харкова Геннадія Кернеса. Всім його ставленикам, включаючи того ж Святаша, харків'яни висловили вотум абсолютної недовіри, незважаючи на вкладений в кампанію колосальний ресурс. Всі члени голосно пропагованої Кернесом групи кандидатів вибори програли, що яскраво демонструє реальне ставлення городян до міського голови.

Як відомо, Дмитро Святаш і його бізнес-партнер Василь Поляков є співвласниками скандально відомої корпорації "АІС", яка протягом 10 останніх років відмовляється повертати кредити на загальну суму в кілька мільярдів гривень найбільшим українським банкам. Більше 2 млрд грн Святаш з Поляковим винні лише "УкрСиббанку". За два дні до дня голосування, 19 липня 2019 року, Печерський районний суд Києва, в рамках кримінального провадження, відправив під домашній арешт двох топ-менеджерів корпорації "АІС" – Олександра Пугача і Олександра Яременка.

Поразку Святаша на виборах політологи розцінюють як вельми логічний тренд для всієї старої команди "регіоналів".

"Дуже закономірно, що на цих виборах стара команда харківських нардепів-регіоналів зазнала нищівного фіаско. Виборці давно в них розчарувалися, або, як кажуть, – "наїлися". Люди хочуть реальних змін в своєму житті на краще. І те, що харківський виборець підтримав Одарченка – представника "Слуги народу" – цілком відповідає політичному тренду як президентських, так і парламентських виборів", – каже директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Харків'яни сподіваються, що з відходом в політичне небуття "смотрящих" за регіоном, дасть Харкову потужний стимул для розвитку промисловості і припливу серйозних інвестицій в економіку другої столиці України.