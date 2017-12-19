Святий Миколай навідається до дітей з прифронтової зони

У Харкові група волонтерів під назвою "Олені Святого Миколая" створили Інтернет-базу побажань дітей із зони АТО. На сайт міг зайти кожен та обрати, кому саме він хоче зробити презент.

Подарунки добродії присилали з Канади, Мексики, Іспанії та, звісно ж, з України. Загалом назбирали майже півтори тисячі подарунків.

Читайте також: До Дня святого Миколая волонтери з подарунками навідались до родин загиблих учасників АТО

Були і дуже вартісні подарунки. Одна з благодійниць, яка захотіла залишитись невідомою, передала волонтерам одразу 18 планшетів та 38 смартфонів. На дітлахів також чекають велосипеди та музичні інструменти.

В базі у нас є дівчинка, якій 9 років. Про неї ми знаємо, що вона з особливими потребами, і тому велосипед для неї не просто іграшка, це ліки, – розповіла волонтер Євгенія Левінштейн.

Комусь з дітей навіть пощастить отримати унікальний подарунок – м'яч з автографом Андрія Шевченка. Цей презент повезуть в одну з шкіл на небезпечній території.

"На даний момент у нас в базі 1625 людей, але нам ще присилають листи. Здається, їх буде ще більше. Розвозити подарунки ми будемо поступово: зараз – Трьохізбенка, потім – Станиця Луганська та Щастя", – поділилась волонтер Інна Очкасова.