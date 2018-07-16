Святкували аж до летальних наслідків: Францію сколихнули заворушення після перемоги на ЧС-2018

Футбольні фанати у Франції бурхливо святкували перемогу у фіналі Чемпіонату світу. На ньому французи перемогли хорватів з рахунком 4:2.

Так, у місті Сан-Фелі місцевий житель у стані ейфорії не помітив припаркованих автівок, врізався у них, протаранив дерево і від отриманих травм загинув.

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А у місті Аннесі футбольний фанат на радощах стрибнув у канал, зламав шию і помер.

У Ліоні фанати, святкуючи, закидали правоохоронців піротехнікою. Поліції довелося застосовувати сльозогінний газ.

Відео: французи відсвяткували футбольну перемогу заворушеннями

Неспокійно було і у Парижі. На Єлисейських полях група молодиків закидали ракетами і петардами вітрини магазинів. Утім, більшість парижан святкували традиційно.

Головний символ міста Ейфелеву вежу освітили феєрверками.

Відео: на честь перемоги французів на ЧС-2018 підсвітили Ейфелеву вежу