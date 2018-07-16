Праздновали аж до летальных последствий: Францию всколыхнули беспорядки после победы на ЧМ-2018

Футбольные фанаты во Франции бурно праздновали победу в финале Чемпионата мира. На нем французы победили хорватов со счетом 4:2.

Так, в городе Сан-Фели местный житель в состоянии эйфории не заметил припаркованные автомобили, врезался в них, протаранил дерево и от полученных травм погиб.

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А в городе Аннеси футбольный фанат на радостях прыгнул в канал, сломал шею и умер.

В Лионе фанаты, празднуя, забрасывали стражей порядка пиротехникой. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.

Видео: французы отпраздновали футбольную победу беспорядками

Неспокойно было и в Париже. На Елисейских полях группа молодых людей забросала ракетами и петардами витрины магазинов. Впрочем, большинство парижан праздновали традиционно.

Главный символ города, Эйфелеву башню, осветили фейерверками.

Видео: в честь победы французов на ЧМ-2018 подсветили Эйфелеву башню