Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ

Президент Зеленський підписав указ про призначення Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Він має за плечима чимало років командування підрозділами у найгарячіших точках.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента.

Що відомо про Святослава Заїця?

Святослав Заїць – український військовий, виходець із Десантно-штурмових військ, який пройшов шлях від командира розвідувальної роти до командувача 20-го армійського корпусу. За відкритими даними, військову службу він розпочав у 2006 році.

Особливо важливим етапом його кар'єри стали події 2014 року, коли Росія розпочала окупацію Криму. На той момент Заїць був командиром розвідувальної роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та перебував на півострові разом із майже сотнею українських військовослужбовців.

Український підрозділ протягом приблизно місяця був заблокований російськими військовими. За словами самого Заїця, окупанти висували українським військовим вимоги здатися, залишити техніку та вийти з Криму, однак підрозділ не погодився на ці умови. У підсумку Заїцю вдалося вивести своїх військовослужбовців разом зі зброєю та технікою на материкову частину України.

Після Криму Заїць продовжив службу в Десантно-штурмових військах. У його кар'єрі також була служба у 81-й окремій аеромобільній бригаді, а згодом він обійняв посаду начальника штабу – заступника командира 8-го корпусу ДШВ.

У квітні 2026 року Заїць очолив 20-й армійський корпус, змінивши на цій посаді Віктора Ніколюка, який перейшов на посаду командувача оперативного командування "Схід". Корпус виконував завдання на одному з важливих напрямків фронту, зокрема відповідав за оборону ділянки в Дніпропетровській області.

У травні 2026 року під час зустрічі Володимира Зеленського з військовими 20-го корпусу Заїць доповідав президенту про оперативну ситуацію у смузі відповідальності з'єднання. Окрему увагу приділили посиленню спроможностей безпілотних систем та фінансуванню бойових батальйонів.

Тоді ж Зеленський надав Заїцю звання бригадного генерала. Це сталося після того, як він очолив 20-й армійський корпус і вже мав досвід командування великим військовим з'єднанням.

Заїця також характеризували як офіцера, орієнтованого на технологізацію управління військами. У 20-му корпусі він ставив завдання розвивати цифровізацію управління, а бригади корпусу почали використовувати систему Mission Control для управління операціями та роботи з даними в реальному часі.

У серпні 2026 року ЗМІ з посиланням на співрозмовників у Силах оборони повідомляла, що Заїця розглядали як кандидата на посаду командувача Сухопутних військ. Видання також наводило оцінку одного з військових, який назвав Заїця "дуже здравим мужиком" у контексті його командування 20-м корпусом.

Нагадаємо, Михайло Драпатий очолював Сухопутні війська ЗСУ з листопада 2024 року до червня 2025 року. Після його переходу на посаду Головнокомандувача ЗСУ очільником Сухопутних військ став Олександр Грузевич.

Він отримав завдання продовжити роботу з посилення спроможностей армії та їхньої ефективності на фронті. На цій посаді він відповідав за управління одним із ключових видів Збройних сил України.