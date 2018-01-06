Святвечір у зоні АТО: бойовики не припиняють обстрілювати українських військових
18:44, сьогодні 210 Читать новость на русском
У суботу, 6 січня, попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Так, із початку доби уздовж лінії розмежування зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень ЗСУ зі сторони терористів.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Згідно із повідомленням, після обіду бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Задля цього терористи застосовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.
Читайте також: Окупанти очікують наступ ЗСУ з боку Трьохізбенки, – "Інформаційний спротив"
Зазначається, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Тим часом на інших ділянках української оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Новий турецький літак можуть обладнати українськими двигунами28 листопада 2017 , 17:59
Загрожує кримінальна відповідальність: міністр про знищення графіті часів Майдану в Києві3 вересня 2017 , 13:42
У поліції зреагували на побиття активістів біля храму УПЦ МПсьогодні , 22:56