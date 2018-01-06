Святвечір у зоні АТО: бойовики не припиняють обстрілювати українських військових

У суботу, 6 січня, попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Так, із початку доби уздовж лінії розмежування зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень ЗСУ зі сторони терористів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Згідно із повідомленням, після обіду бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Задля цього терористи застосовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

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Зазначається, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Тим часом на інших ділянках української оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.