Сєпарські шоу талантів, ганебне інтерв'ю з Цемахом, росіян викрила гра – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 9 листопада – в окупації на конкурсі талантів виступають дивні колективи. А спонсор дійства – Перший лікеро-горілковий завод. Мабуть, звідти призи і надсилатимуть. Російський пропагандист Вишинський взяв інтерв'ю у Цемаха. Поговорили хлопці про утиски руцької мови в Україні. Тобто ні про що. РФ викрила відома комп'ютерна гра Call of duty.

Також у випуску:

Скандал навколо Call of duty.

Росіяни відмовились від релізу відомої гри, бо там їх показали справжніми. Терористами, які атакують Донбас і Сирію. Кажуть, ми не такі – і образились. Ну і добре. Така антиреклама пішла грі на користь – вона увійшла в трійку надпопулярних.

Чи продовжать розведення?

Сєпарци пускають білі ракети в очікуванні. Хоча ОБСЄ зафіксувала обстріли лише 30 жовтня. Чекаємо на сім днів тиші.

Мир-дружба-жвачка.

Радник секретаря РНБО вважає, що у терористів на Донбасі можуть бути притомні ватажки. І їх частину цілком можуть взяти на зарплату у владні кабінети. Потім, після примирення. Тут, як-то кажуть: або прапор зніміть, або дурниць не несіть.

Пригоди Саші-шамана.

Олександр Габишев, який збирався іти на Кремль і виганяти демона з Путіна, розігнав свій отряд до весни. А вони взяли – і продовжили шлях. "Попахує розколом, – сказав шаман. – Я такої команди не давав". Чи вижене врешті хтось клятого демона з того Путіна?

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.