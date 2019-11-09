Сєпарські шоу талантів, ганебне інтерв'ю з Цемахом, росіян викрила гра – Недиванна сотня
У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 9 листопада – в окупації на конкурсі талантів виступають дивні колективи. А спонсор дійства – Перший лікеро-горілковий завод. Мабуть, звідти призи і надсилатимуть. Російський пропагандист Вишинський взяв інтерв'ю у Цемаха. Поговорили хлопці про утиски руцької мови в Україні. Тобто ні про що. РФ викрила відома комп'ютерна гра Call of duty.
Також у випуску:
Скандал навколо Call of duty.
Росіяни відмовились від релізу відомої гри, бо там їх показали справжніми. Терористами, які атакують Донбас і Сирію. Кажуть, ми не такі – і образились. Ну і добре. Така антиреклама пішла грі на користь – вона увійшла в трійку надпопулярних.
Чи продовжать розведення?
Сєпарци пускають білі ракети в очікуванні. Хоча ОБСЄ зафіксувала обстріли лише 30 жовтня. Чекаємо на сім днів тиші.
Мир-дружба-жвачка.
Радник секретаря РНБО вважає, що у терористів на Донбасі можуть бути притомні ватажки. І їх частину цілком можуть взяти на зарплату у владні кабінети. Потім, після примирення. Тут, як-то кажуть: або прапор зніміть, або дурниць не несіть.
Пригоди Саші-шамана.
Олександр Габишев, який збирався іти на Кремль і виганяти демона з Путіна, розігнав свій отряд до весни. А вони взяли – і продовжили шлях. "Попахує розколом, – сказав шаман. – Я такої команди не давав". Чи вижене врешті хтось клятого демона з того Путіна?
Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.
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