Сепарские шоу талантов, позорное интервью с Цемахом, россиян разоблачила игра – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванна сотня" за 9 ноября – в оккупации на конкурсе талантов выступают дивные коллективы. А спонсор действа – Первый ликеро-водочный завод. Видимо, оттуда призы и будут присылать. Российский пропагандист Вышинский взял интервью у Цемаха. Поговорили ребята о притеснениях русского языка в Украине. То есть ни о чем. РФ раскрыла известная компьютерная игра Call of Duty.

Также в выпуске:

Скандал вокруг Call of duty.

Россияне отказались от релиза известной игры, потому что там их показали настоящими. Террористами, которые атакуют Донбасс и Сирию. Говорят, мы не такие – и обиделись. Ну и хорошо. Такая антиреклама пошла игре на пользу – она ​​вошла в тройку сверхпопулярных.

Продолжат ли разведение?

Сепары пускают белые ракеты в ожидании. Хотя ОБСЕ зафиксировала обстрелы только 30 октября. Ждем семь дней тишины.

Мир дружба-жвачка.

Советник секретаря СНБО считает, что у террористов на Донбассе могут быть вменяемые главари. И часть их вполне могут взять на зарплату во властные кабинеты. Позже, после примирения. Здесь, как говорится: или флаг снимите, или глупости не несите.

Приключения Саши-шамана.

Александр Габышев, который собирался идти на Кремль и выгонять демонаиз Путина, разогнал свой отряд до весны. А они взяли – и продолжили путь. "Попахивает расколом, – сказал шаман. – Я такой команды не давал". Изгонит ли в конце концов кто-то проклятого демона из этого Путина?

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.