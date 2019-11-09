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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      24 Канал Программы Недиванная сотня
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Сепарские шоу талантов, позорное интервью с Цемахом, россиян разоблачила игра – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 6 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванна сотня" за 9 ноября – в оккупации на конкурсе талантов выступают дивные коллективы. А спонсор действа – Первый ликеро-водочный завод. Видимо, оттуда призы и будут присылать. Российский пропагандист Вышинский взял интервью у Цемаха. Поговорили ребята о притеснениях русского языка в Украине. То есть ни о чем. РФ раскрыла известная компьютерная игра Call of Duty.

      Также в выпуске:

      Скандал вокруг Call of duty.

      Россияне отказались от релиза известной игры, потому что там их показали настоящими. Террористами, которые атакуют Донбасс и Сирию. Говорят, мы не такие – и обиделись. Ну и хорошо. Такая антиреклама пошла игре на пользу – она ​​вошла в тройку сверхпопулярных.

      Продолжат ли разведение?

      Сепары пускают белые ракеты в ожидании. Хотя ОБСЕ зафиксировала обстрелы только 30 октября. Ждем семь дней тишины.

      Мир дружба-жвачка.

      Советник секретаря СНБО считает, что у террористов на Донбассе могут быть вменяемые главари. И часть их вполне могут взять на зарплату во властные кабинеты. Позже, после примирения. Здесь, как говорится: или флаг снимите, или глупости не несите.

      Приключения Саши-шамана.

      Александр Габышев, который собирался идти на Кремль и выгонять демонаиз Путина, разогнал свой отряд до весны. А они взяли – и продолжили путь. "Попахивает расколом, – сказал шаман. – Я такой команды не давал". Изгонит ли в конце концов кто-то проклятого демона из этого Путина?

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.

      blog_ava
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      Автор: Екатерина Козачинская, Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Владимир Цемах Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Недиванная сотня
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