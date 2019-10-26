Сюрпризи та насолода: чим дивуватиме Національна опера у листопаді

Листопад на головній оперній сцені країни обіцяє бути особливо феєричним.

На глядачів чекає яскрава прем'єра сезону – опера "Богема" Джакомо Пуччіні, незабутній дует українського оперного метра Тараса Штонди і молодого, дуже перспективного тенора Валентина Дитюка в драмі "Моцарт і Сальєрі", чарівний голос незрівнянної Людмили Монастирської в одній з найкрасивіших опер в музичній історії "Норма". А в рамках проєкту "Українські оперні зірки в світі" зустріч з зірковими гостями – запрошеними солістами Андрієм Бондаренком ( "Фауст" Ш. Гуно) і Євгеном Орловим ("Норма" В. Белліні).

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5 листопада – опера "Моцарт і Сальері" (М.Римський-Корсаков)

Через 200 років після смерті Сальєрі в 1997 році в Мілані відбулося судове слухання у справі композитора. Вислухавши доводи дослідників біографії і творчості обох композиторів, суд виніс вердикт: не винен. Між іншим, коли Пушкін писав свою "маленьку трагедію", в газетах того часу вже публікували спростування чуток про отруєння Моцарта Сальєрі, і він міг про це знати. Але тоді б поет не створив би таку емоційно насичену, глибоку філософську драму, досліджуючи божественну і людську природу генія.

Ця драма настільки захопила Римского-Корсакова, що він написав оперу в надзвичайно короткі терміни: менш ніж за місяць. А вперше твір на київській сцені було виконано на початку ХХ століття. Партію Сальєрі тоді виконував легендарний Федір Шаляпін, який приїхав на гастролі до Києва.

Прем'єра ж нинішнього спектаклю в постановці головного режисера театру Анатолія Солов'яненка відбулася близько двох років тому. Ініціатором появи твору в репертуарі Національної опери України став наш знаний метр Тарас Штонда – таким чином театр символічно відзначив 50-річний ювілей славетного баса і 25-річчя його творчої діяльності. Цікаво, що його партнеру по сцені Валентину Дитюку в той час якраз виповнилося 25 років, а сьогодні про цього артиста можна сказати, що його обожнює вже не тільки українська, а й європейська публіка.

Не втратьте нагоду ще раз побачити на сцені Національної опери України цей дивовижний творчий дует!

9 листопада – "Набукко" (Дж.Верді)

З "Набукко" почалася всесвітня слава Джузеппе Верді. З двадцяти шести опер, створених композитором, саме ця класифікується як одна з ранніх і водночас одна з найкращих в його творчій спадщині. Критики називали "Набукко" "драмою для хору" і навіть "хоровою фрескою", таке велике значення в опері відіграє хор. А її найвідоміший музичний фрагмент – "Va, pensiero", хор з третього акту опери – протягом довгого часу був гімном італійських революціонерів, а в наші часи вважається в деякому сенсі другим національним гімном Італії. І, до речі, саме він пролунав після Другої світової війни на відкритті зруйнованого і заново відбудованого в первісному вигляді театру Ла Скала.

Прем'єра сьогоднішньої постановки "Набукко" на сцені Національної опери України відбулася три роки тому, і з того часу вистава незмінно збирає аншлаги. 9 листопада в головних партіях: зірка світової оперної сцени, сопрано Людмила Монастирська (Абігайль, рабиня, яку вважають першою дочкою Набукко), титулована меццо-сопрано Алла Позняк (Фенена, молодша дочка Набукко), баритон Геннадій Ващенко (Набукко, вавилонський цар), молодий тенор, улюбленець української публіки Валентин Дитюк (Ісмаель, небіж іудейського царя), прославлений метр оперної сцени Тарас Штонда (Захарія, іудейський первосвященик) та ін.

Даному прочитанню музичного шедевра Верді шанувальники Національної опери України зобов'язані режисерові-постановнику Анатолію Солов'яненку, диригенту-постановнику Миколі Дядюрі, художнику-постановнику Марії Левитській, а також хормейстеру-постановнику Богдану Плішу.

Не відмовте собі в задоволенні послухати знаменитий "Va, pensiero" на головній оперній сцені країни! Верді в своєму творі звів хор в розряд мало не головних дійових осіб. Хорове виконання в "Набукко" буквально змушує слухачів ціпеніти від захвату своєю міццю, енергетикою і напруженням. А про хор Національної опери професіонали кажуть, що він один з кращих в світі.

20 листопада – опера "Фауст" (Ш. Гуно)

Ще одна нагода почути в листопаді творчий тандем Тарас Штонда – Валентин Дитюк – в "Фаусті" Шарля Гуно. Дитюк виконує партію Фауста, а Штонда – Мефістофеля. Ще одна родзинка цього оперного вечора – ліричний баритон Андрій Бондаренко (партія Валентина). Бондаренко – запрошений соліст Zurich Opera House, Deutsche Oper Berlin, Маріїнського театру, Teatro Real de Madrid, The Dallas Opera, Іsraeli Opera та інших театрів світу. А виступити на сцені Нацопери артиста запросили в рамках проєкту "Українські оперні зірки в світі".

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Андрій Бондаренко

Тож цей вечір подарує любителям опери справжню насолоду!

14 та 16 листопада – прем'єра опери Дж.Пуччіні "Богема"

Опера Джакомо Пуччіні на лібрето Джузеппе Джакози і Луїджі Ілліки зі значною участю Джуліо Рікорді і самого композитора, заснована на деяких епізодах з роману Анрі Мюрже "Сцени з життя богеми". Це одна з найбільш виконуваних опер у світі та є одним з найзначніших творів покоління композиторів, наступного після Верді. Цікаво, що для написання лібрето знадобилося близько двох років, а ось музику Пуччіні написав лише за вісім місяців.

Цікавий факт з історії постановок опери: знаменитий тенор Енріко Карузо і його цивільна дружина Ада Джакетті познайомилися під час роботи над "Богемою" і своїх синів назвали на честь персонажів: Рудольф і Енріко.

Примітно, що саме партія Рудольфа стала знаковою і для легендарного Лучано Паваротті – саме в цій ролі він дебютував на сцені. Не дивно, що її він виконував протягом усієї кар'єри на багатьох сценах Європи.



Італійський оперний співак Лучано Паваротті

Постановка "Богеми" на київській оперній сцені – спільний українсько-італійський мистецький проєкт у співпраці з посольством Італії в Україні та Італійським інститутом культури в Україні. Координатор проєкту – Нікола Франко Баллоні. Режисер-постановник Італо Нунціата.

Італійський режисер Італо Нунціата вже добре відомий нашим глядачам за рядом вистав, створених у співпраці з Італійським інститутом культури в Україні – "Макбет", "Манон Леско", "Попелюшка" та ін. Постановка обіцяє бути досить інноваційною, оскільки сценографія створюється за допомогою найсучасніших відео-проекторів, які ми частково вже використовували в прем'єрі минулого сезону – "Севільському цирульнику, – розповідає головний режисер театру Анатолій Солов'яненко.

Диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Богдан Пліш.

22 листопада – "Норма" (В. Белліні)

Опера В. Белліні "Норма" написана за трагедією французького письменника Луї Олександра Соме. Виділяється своєю надзвичайною красою і віртуозними сопрановими аріями. Навіть сам Белліні вважав її шедевром і говорив, що якщо раптово трапиться якась троща корабля, то єдиний твір, який просто необхідно буде врятувати – це "Норма". Одна із найпопулярніших і віртуозних арій в світі – це каватина Норми "Casta diva". Цю оперну перлину Белліні переробляв вісім разів, оскільки кожного разу був незадоволений результатом.

22 листопада в рамках проєкту "Українські оперні зірки в світі" в ролі Норми на київську сцену вийде світова зірка, яку професіонали називають королевою нюансу і піанісимо, Народна артистка України Людмила Монастирська. Зазвичай коли її ім'я з'являється на афіші театру, квитки в касі розкуповуються миттєво. А після вистави шанувальники з нетерпінням чекають, коли ж наступного разу оперна діва знайде час у своєму щільному гастрольному графіку і знову вийде на київську сцену.



Людмила Монастирська у ролі Норми

Цього разу на глядачів чекає ще один приємний сюрприз – партію верховного жерця друїдів Оровезо виконає 35-річний бас Євген Орлов, який виступає на кращих європейських сценах. Після того, як кілька років тому Євген брав участь у конкурсі Пласідо Домінго в La Scala, співак отримав запрошення від найвідоміших театрів світу. Він виступав в The Metropolitan Opera, Gran Teatre del Liceu (Барселона), L'Opéra de Montréal (Монреаль), Los Angeles Opera, Deutsche Oper Berlin, Asoc Bilbaina de Amigos de la Opera (Більбао) і багатьох інших. Але як і раніше із задоволенням виступає і на київській сцені.



Євген Орлов

Також в головних ролях: Сергій Пащук (Полліон), Наталія Николаїшин (Адальжіза), Матушенко Ольга (Клотільда), Юрій Аврамчук (Флавій).

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