Російський пропагандистський флагман – телеканал "Россия 24" – на тлі скандалу між Чехією та Росією 1 травня випустив сюжет про стосунки двох країн. Сюжет тривалий та має гучну назву – "Чеська як іноземна".

У ньому росіяни з усіх сил намагалися показати, що погіршення чесько-російських взаємин шкодить передусім Чехії. І що, мовляв, самі чехи виступають проти такого сценарію.

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Російська пропаганда активно працює і в Чехії

Одним із "доказів" стала розмова представника телеканалу із "місцевим мешканцем" на ім'я Мілош Флайшганс.

Той запевняв, що є працівником чеської компанії, яка дуже страждає і боїться втратити зв'язки із Росією.

Також "місцевий мешканець" негативно відгукується про чеські ЗМІ, які не дають "об'єктивної картини".

І критикує чеську політику щодо Росії.

"Ми Росії доведемо що? Що у нас мізків в голові немає? І як потім дружбу вибудовувати?", – каже "ображений чех".

Та річ у тім, що Флайшганс – журналіст МІА "Россия сегодня" (щонайменше, був ним у 2020 році), який багато років працював у Росії, одружений з росіянкою, та має там чимало майна.



І насправді якраз його рішення виїхати до Росії його ж друзі та родичі геть не розуміють.

Що відбувається між Чехією та Росією: коротко про конфлікт

Криза у відносинах Чехії та Росії виникла у квітні. Прага заявила, що росіяни Петров і Боширов причетні до вибухів у 2014 році на складах із боєприпасами в селі Врбетіце. Тоді загинули 2 людей.

17 квітня глава МВС Чехії Ян Гамачек оголосив, що за 48 годин 18 російських дипломатів мають покинути країну, оскільки їх "чітко ідентифікували як офіцерів російських спецслужб".

У відповідь 18 квітня Росія оголосила персонами нон ґрата 20 співробітників посольства Чехії, включно із заступником посла.

22 квітня чехи повідомили про скорочення кількості працівників російського посольства в Празі до нинішньої кількості чеського диппредставництва в Москві. Росія також висунула вимогу скоротити посольство Чехії.

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