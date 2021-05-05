В сюжете на "Россия 24" выдали журналиста за чеха, который критикует Чехию и любит Россию
Российский пропагандистский флагман – телеканал "Россия 24" – на фоне скандала между Чехией и Россией 1 мая выпустил сюжет об отношениях двух стран. Сюжет длительный и имеет громкое название – "Чешский как иностранный".
Источник:The Insider
В нем россияне изо всех сил пытались показать, что ухудшение чешско-российских отношений вредит прежде всего Чехии. И что, мол, сами чехи выступают против такого сценария.
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Российская пропаганда активно работает и в Чехии
Одним из "доказательств" стал разговор представителя телеканала с "местным жителем" по имени Милош Флайшганс.
- Тот уверял, что является работником чешской компании, которая очень страдает и боится потерять связи с Россией.
- Также "местный житель" негативно отзывается о чешских СМИ, которые не дают "объективной картины".
- И критикует чешскую политику в отношении России.
"Мы России докажем что? Что у нас мозгов в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?", – говорит "обиженный чех".
Что происходит между Чехией и Россией: коротко о конфликте
- Кризис в отношениях Чехии и России возникла в апреле. Прага заявила, что россияне Петров и Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в селе Врбетице. Тогда погибли 2 человека.
- 17 апреля глава МВД Чехии Ян Гамачек объявил, что за 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть страну, поскольку их "четко идентифицировали как офицеров российских спецслужб".
- В ответ 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла.
- 22 апреля чехи сообщили о сокращении количества работников российского посольства в Праге до нынешнего количества чешского диппредставительства в Москве. Россия также потребовала сократить посольство Чехии.
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