Российский пропагандистский флагман – телеканал "Россия 24" – на фоне скандала между Чехией и Россией 1 мая выпустил сюжет об отношениях двух стран. Сюжет длительный и имеет громкое название – "Чешский как иностранный".

В нем россияне изо всех сил пытались показать, что ухудшение чешско-российских отношений вредит прежде всего Чехии. И что, мол, сами чехи выступают против такого сценария.

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Российская пропаганда активно работает и в Чехии

Одним из "доказательств" стал разговор представителя телеканала с "местным жителем" по имени Милош Флайшганс.

Тот уверял, что является работником чешской компании, которая очень страдает и боится потерять связи с Россией.

Также "местный житель" негативно отзывается о чешских СМИ, которые не дают "объективной картины".

И критикует чешскую политику в отношении России.

"Мы России докажем что? Что у нас мозгов в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?", – говорит "обиженный чех".

Но дело в том, что Флайшганс – журналист МИА "Россия сегодня" (по крайней мере был им в 2020 году), который много лет работал в России, женат на россиянке, и имеет там немало имущества.



И на самом деле как раз его решение уехать в Россию его же друзья и родственники совсем не понимают.

Что происходит между Чехией и Россией: коротко о конфликте

Кризис в отношениях Чехии и России возникла в апреле. Прага заявила, что россияне Петров и Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в селе Врбетице. Тогда погибли 2 человека.

17 апреля глава МВД Чехии Ян Гамачек объявил, что за 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть страну, поскольку их "четко идентифицировали как офицеров российских спецслужб".

В ответ 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла.

22 апреля чехи сообщили о сокращении количества работников российского посольства в Праге до нынешнего количества чешского диппредставительства в Москве. Россия также потребовала сократить посольство Чехии.