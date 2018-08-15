На річці Ніл потонув човен зі школярами: щонайменше 22 дитини загинули

У вівторок, 14 серпня, в Судані потонув човен, який перевозив близько 40 учнів до школи. Щонайменше 22 школярі та одна доросла жінка загинули в річці Ніл.

Про це повідомив сайт Sky News.

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Один із свідків заявив, що принаймні дев'ять дітей вижили.

Наразі основною версією аварії є несправність двигуна на півдорозі через сильний штурм. Також повідомляється, що невеликий човен був перевантажений, окрім людей, близько 30 мішками картоплі та 10 мішками зерна.

Сили цивільної оборони продовжують шукати у воді зниклих безвісти дітей.



На річці Ніл потонув човен зі школярами

Заняття в столиці були призупинені до 25 серпня через сильні дощі на вулицях натоплення міста Хартума

Зазначимо, що в Судані наразі період сильних дощів, що спричиняє переповнення річки Ніл та його приток. Органи сприяння Організації Об'єднаних Націй регулярно попереджають про повені в цей час. Проте, варто додати, що це важливий транспортний маршрут для товарів і людей у ​​великій частині північно-східної Африки.

До слова, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 39 людей.