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      Так стратегічні відносини із США не будуються, – Данилюк про ситуацію в "Укроборонпромі"

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      Так стратегічні відносини із США не будуються, – Данилюк про ситуацію в "Укроборонпромі"

      Очільник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк прокоментував вчорашню заяву надзвичайного та повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович щодо ситуації навколо розслідування Бігуса та нагадав про скасований тендер "Укроборонпрому", участь в якому приймали радник Маргарет Тетчер та Головнокомандувачі НАТО.

      Пані Марі Йованович вчора заявила, що Кабінет Міністрів України має провести аудит державного концерну "Укроборонпром", щодо якого у ЗМІ розгорівся скандал. За її словами, це допоможе в боротьбі з корупцією у секторі нацбезпеки. Данилюк, котрий був свого часу радником міністра оборони, пояснив: "Реакція США абсолютно закономірна. Оголосити тендер на реформування "Укроборонпрому", отримати серед заявок команду з кількох колишніх головнокомандувачів НАТО, радника Тетчер, мастодонтів Уолл-Стріт та скромного мене і потім не провести тендер. Це називається "кідалово". Так стратегічні відносини не будуються".

      Данилюк нагадав, що мова йде про тендер по стратегічному реформуванню українського оборонно-промислового комплексу, котрий "Укроборонпром" оголошував в грудні 2018 року. Переможець мав сконцентруватись над вдосконаленням стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації "Укроборонпрому". Цікаво, що заявку на участь в тендері подала група високопоставлених офіцерів Збройних Сил США, серед яких два колишніх Головнокомандувача об'єднаних сил НАТО, на чолі з президентом дослідницького центру Potomac Foundation професором Філіпом Карбером. Але тендер з незрозумілих причин був скасований "Укроборонпромом".

      Допомогти провести реформи погоджувались кращі американські спеціалісти, команда експертів складалась: із самого професора Карбера, що був радником з питань безпеки Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера та прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер; чотиризіркових генералів Уеслі Кларка та Філіпа Брідлава, що обіймали посаду Верховного Головнокомандувача сил НАТО в Європі; та тризіркового генерала Фредеріка Ходжеса, що донедавна командував сухопутними військами США в Європі; також Гарольда Дебланка, екс-віце-президента компаній Lehman Brothers Holdings та LCOR Inc., та Майкла Семенса, провідного технічного експерта з питань оборони. Єдиним українцем в команді фундації був саме керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк, екс-радник міністра оборони України, що також з 2015 року є науковим співробітником Potomac Foundation.

      Данилюк нагадав, що відповідно до умов тендеру, переможець мав сконцентруватись над вдосконаленням стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації "Укроборонпрому", а також супроводом практичного впровадження розроблених рекомендацій. На думку експерта, скасування вкрай необхідного для України тендера, не додало позитиву у відносини із стратегічним партнером – США. Тож, різка заява надзвичайного та повноважного посла Сполучених Штатів Америки цілком зрозуміла.

      Олександр Данилюк спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді. Один з лідерів Революції Гідності, екс-радник міністра оборони та очільник Центру оборонних реформ. Зареєстрований кандидатом в Президенти України.

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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