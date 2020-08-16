У столиці Таїланду Бангкоку 16 серпня люди вийшли на акцію протесту. Активістів зібралося понад 10 000 і поліція вже охрестила акцію найбільшим політичним зібранням, яке бачило королівство.

Переважна більшість протестувальників є студентами. Про це повідомляє AP.

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Головні вимоги людей

Відставка експрем'єр-міністра.

Ухвалення новою конституції.

Скасування переслідування опозиційних активістів.

Продемократична акція у Бангкоку зібрала понад 10 тисяч людей. Її назвали найбільшою з 2014 року. Зауважимо, що у січні 2020-го у Таїланді відбулася найбільша за багато років політична акція за розширення демократії.

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Масштабні протести у Таїланді / Фото АР