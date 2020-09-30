Байден удержался под огнем реплик Трампа, но это было мало похоже на обычные дебаты.

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"Заткнись, чувак": как прошли дебаты Трампа и Байдена?

Посмотрим, как скажутся эти дебаты на рейтингах кандидатов. На мой взгляд, особых изменений произойти не должно. Трамп, отстающий от Байдена по всем опросам – небезнадежно, но сильно – должен был атаковать и в первой половине без устали атаковал, говоря, в нарушение правил, вперебой. Он вел себя настолько агрессивно, что дважды вступал в спор с модератором – ведущим Fox News Крисом Уоллесом.

Модератор, к слову, вел себя образцово – только глядя на таких журналистов понимаешь, почему они в Америке являются, по существу, более важными фигурами, чем политики. Он задал ровно важные вопросы, задал четко, конкретно, с цитатами из кандидатов и выжал из них ответы.

Байден победил в том смысле, в котором побеждают лидеры гонки – не уступил.

Трамп перебивал его, а он усмехался, так ни разу и не выйдя из себя. Когда он сказал президенту – "Заткнись, чувак" – это тоже, конечно, войдет в историю дебатов – это было сказано легко, без особой злобы. Как, помнится, гениально махнул рукой Рейган, – "Вы опять за свое, господин президент..." В то же время он исключительно дисциплинированно провел полтора часа, последовательно вешая на президента всех собак, и справедливо (некомпетеный ответ на COVID-19), и несправедливо (рецессию и потерю рабочих мест).

Трамп есть за что похвалить?

Трамп, кстати, тоже держался мощно. Получше, я бы сказал, чем в дебатах с Клинтон в 2016 году. Увереннее и дисциплинированнее – особенно в первой половине. Во второй половине он устал и вспыхивал эпизодически, ближе к концу. Он также был лучше подготовлен, чем в 2016 году.

Среди локальных успехов – он мощно отбил домашнюю заготовку Байдена про его сына, ветерана войны, умершего от рака. Основной проблемой, Трампа конечно, было то, что у него реальная проблема с короновирусом – большинство американцев считает, что это важная проблема и что он завалил ответ на нее. И хотя то, что он говорил, должно понравиться его поклонникам, вряд ли повлияет на тех, чьи голоса ему важнее всего – независимых.

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Я думаю, что большинство комментаторов отдаст "победу в первых дебатах" Байдену – ровно потому, что Трамп сжег десятки миллионов долларов, выставляя его сенильным, а никакой сенильности и в помине не было.

Ну что ж, Байден определенно удержал свои позиции. Но надо так же помнить, что четыре года назад Хиллари выглядела мощнее Трампа на дебатах – и только после того, как подсчитали бюллетени, выяснилось, что, как минимум, к своим сторонникам он в ходе дебатов обращался очень эффективно.