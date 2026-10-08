Боєць батальйону "Сибір" у складі ГУР Микита "Зергут" дав ексклюзивне інтерв'ю для 24 Каналу, у якому розповів про ситуацію на фронті, тактику російських штурмів, мотивацію окупантів і настрої всередині Росії.

Одна з найгостріших заяв військового стосується російських підрозділів, які йдуть на штурми: за його особистими спостереженнями, від 20% до 30% із них можуть бути наркозалежними й воювати під дією важких речовин.

Чому Путін обіцяє захопити Донбас і чи може мобілізація змінити фронт?

Путін впевнений, що він захопить весь Донбас за рік чи півтора. Щоправда, він не згадує про те, що 12 років чомусь ніяк це зробити не може. На чому ж тоді ґрунтується Путін, якщо реальна картинка відрізняється від тієї, про що він говорить? Цікаво, можливо, у нього є якийсь козир у рукаві?

Навряд чи у нього є якісь козирі. Особисто моя думка. Тому що просто потрібно щось йому знову дати, чергову обіцянку для свого народу.

А цікаво просто, щоб що? Щоб показувати, що він нібито перемагає? Не може ж він бути слабким перед публікою?

Звісно. Тому вони ж там споживають, так би мовити, будь-які новини. Там не говорять про їхні якісь неуспіхи, вони "завжди перемагають". Будь-яка операція у них, будь-який наступ у них завжди "без втрат".

У перші місяці війни у них видавали зведення, що у них нуль осіб втрат. Насправді там були у них катастрофічні втрати. Всі це знають і бачили чудово.

Повне інтерв'ю: дивіться відео

Але якщо говорити про наш контрнаступ, то чи може це дійсно не тільки психологічно впливати на російських солдатів, а й загалом змусити їх відступати? Деякі інсайдери кажуть, що, мовляв, вони закликають деяких депутатів Держдуми, щоб ті звернулися до Путіна і сказали, що потрібно відводити війська. Як ви думаєте, може бути такий сценарій?

Я думаю, навряд чи він буде прислухатися до їхніх слів. А так, на тлі навіть наших контрнаступів, які зараз досить-таки успішні, і Третя штурмова бригада показала, як це в дії все, і показала кількість полонених.

Я думаю, всі бачили вже і в Росії, думаю, кому треба було, хто цікавиться, і у нас, звичайно ж, і в Європі, і у світі кількість полонених, яких вони взяли. Заперечувати наші успіхи вже не можна. Найімовірніше, Путін думає по-іншому. Йому, напевно, ці доповіді не показують.

У ГУР повідомили, що Росія хоче мобілізувати 300 тисяч осіб. Як ви думаєте, чи дійсно це може зламати ситуацію на фронті?

Я думаю, докорінно це ніяких кардинальних змін не внесе. А те, що "закидати м'ясом", це ж у них споконвіку було так. Вони не шкодують ні своїх, ні людей, ні народ, ні солдатів тих самих, їм без різниці.

Просто щоб підтримання було, грубо кажучи, щоб війна була 24/7. Ось для них це цікаво, так. А ми вже давно підготувалися до такого, до їхньої навали, так би мовити, і за допомогою дронів та іншої зброї. Звичайно, іноді це складно, але будемо стримувати будь-якими силами.

Що "Зергут" радить російським окупантам?

Роберт Мадяр Бровді каже, що не буде тут для росіян легкої прогулянки, тому наші військові теж до такого сценарію готуються. Але якщо все-таки нас зараз дивляться росіяни, що б ви хотіли їм сказати? Можливо, попередити, можливо, вони послухають і не будуть доходити навіть до лінії фронту?

Дивіться, я думаю, у будь-якому разі це будуть дивитися або якісь спеціальні органи, або, найімовірніше, і можливо, родичі тих солдатів, яких відправлять на забій. Там досить велика кількість дезертирів уже всередині армії. Як не крути, але вже солдати розуміють, що взагалі відбувається.

Не у світі що відбувається, а як до них ставиться їхнє командування, і що їх просто не вважають навіть за людей.

Тому що я їм хочу сказати: саботуйте накази вашого командування, здавайтеся в полон. Все. Або ви загинете в будь-якому випадку. А іншого шляху немає. Або записуватися в РДК чи інші батальйони, які будуть воювати на боці України.

Ми завжди раді прийняти таких солдатів. Принаймні це шанс вижити, зберегти своє життя. Це точно.

Як Путін бреше про бажання миру?

Українська розвідка отримала інформацію, що Путін віддав наказ зняти будь-які обмеження на проведення атак по Україні. Він заявив військовим, що тепер немає ніяких правил. Чого намагається домогтися цим Путін? Ось, наприклад, знову били по мостах. З якою метою? Паніка щоб була у цивільних?

Так, звичайно. Військовим способом він не може впоратися. Тобто ми в будь-якому випадку вистоїмо.

Тому йому потрібно посіяти паніку серед цивільних, щоб, у його розумінні, як я бачу, люди виходили, грубо кажучи, як за сценарієм, як у Росії, що нібито нас це все плюс-мінус набридло, давайте будемо якось щось укладати, якісь мирові угоди на їхніх умовах.

Але я думаю, народ в Україні вже давно зрозумів, що з ними ніякі домовленості не діють, їхнім словам гріш ціна. Абсолютно.

І, до речі, Путін на конференції розповідав про те, що "вони хочуть миру, але Україна все переламала". Навіщо він знову бреше? Навіщо він знову каже, що він нібито хотів миру?

Політика його партії, так би мовити. Я думаю, він усе життя звик так, починаючи з Радянського Союзу, де він повністю духом таким просочився, що в КДБ-шних ось цих структурах, я думаю, там нічого не поміняється.

Ось він говорить свої промови, а сам не розуміє, що насправді відбувається. А верхівка його підтримує, звичайно ж, у цьому йому киває головою. І, найімовірніше, він усієї правди теж, напевно, не розуміє, що відбувається в його країні.

Чому саме він почав уперше говорити про застосування ядерної зброї? Буцімто, у відповідь на напад на Калінінградську область. Це вже пряма загроза для країн Європи, Балтії. Він готовий іти воювати проти країн НАТО чи буде якісь гібридні атаки використовувати?

Мені здається, він просто перевіряє їх. Не сказати, що терпіння, але такі погрози він робить. Подивитися, як лідери взагалі європейських країн будуть реагувати на це. Якщо вони промовчать, то я думаю, що рано чи пізно він у будь-якому разі вторгнеться в ці країни. Але це особисто моя думка.

Чи здатні росіяни вийти на протести і скільки їх підтримує війну?

Ми бачимо, як у Росії після виборів щомиті змінюється ціна на продукти. Але у вас, я так розумію, залишаються там знайомі в Росії, які можуть сказати про реальну ситуацію, як вони взагалі на це все реагують. Чи готові будуть виходити на протести через підняття цін і тарифів?

На протести малоймовірно хтось там уже готовий виходити. Я думаю, останні протести, які могли щось змінити в Росії, вони вже пройшли там близько десяти років тому. Система вже там закручена, ці протести будуть душити в зародку.

А якщо вже порівнювати, припустимо, з народом України, то російський народ не готовий до такого. У нього не вистачить ні сил, ні духу не вистачить, щоб умовно влаштувати Майдан у Москві.

А чи можна ці вибори узагалі вважати легітимними?

Те, що я встиг у вільний час переглянути щодо цих виборів, там нескінченні вкидання. Я не вважаю ці вибори якимись прям уже законними взагалі. І правильно, що в Європі, наскільки я чув, їх не визнали.

Чи дійсно росіяни підтримують проведення війни?

Особисто моя думка: 50% населення точно підтримує війну. Причому просто кажучи, що підтримують війну, а чому, навіщо – не можуть відповісти.

Це особисто моя думка, що складається з розмов із росіянами і знайомими моїми, і колишніми знайомими, колишніми друзями, які так чи інакше там були на контакті зі мною свого часу. Пояснити вони не можуть.

Щоб що? Яка мета? Яка мета ось цієї війни?

Не знаю. Хтось розуміє там узагалі? Я думаю, вони самі цього не знають і не розуміють.

Як ви думаєте, навіщо Путін усе-таки заборонив партію "Яблуко", яка навіть не говорила про те, що потрібно закінчити війну і яка проголошувала, що потрібно якось домогтися миру. Чи дійсно він злякався, чи просто вирішив прибрати будь-який опозиційний рух, щоб там узагалі ніхто не хотів говорити проти волі Кремля?

Мені здається, тут не все так, як вони люблять говорити, однозначно. Тут і показова порка для всіх тих, хто ще сумнівається, або намагається сумніватися, що ось що з вами умовно буде. Наскільки я знаю, там навіть одного з лідерів ніби посадили у в'язницю або в СІЗО. Я точно не можу сказати, але щось на кшталт такого чув.

Я думаю, що це просто показова порка. І щоб уже на корені, в зародку ось ці ось сумніви щодо його влади, його партії відбити у народу.

По всій ж країні пройшлось про це затримання одного з лідерів цієї партії, судові процеси. Ледь там не зрада Батьківщині, я не знаю, там які статті.

А як ви думаєте, взагалі можна уявити, що в Росії колись можуть пройти демократичні вибори, чи поки що, поки там Путін, це взагалі нереально?

З чинною владою ні, звичайно, ні. Тут потрібно її змінити.

За яких умов тоді можуть пройти?

Коли закінчить життєвий шлях уся верхівка їхня. А так навряд чи щось там поміняється. Хоча б зміна пари поколінь має відбутися. І то це за умови, якщо зараз візьмемо, що "дідок" цей уже закінчить свій життєвий шлях, тоді тільки.

Чи можуть удари по НПЗ і економіці послабити Росію?

Чи справді удари по російських НПЗ впливають на Путіна і можуть змінити ситуацію в Росії?

Для них удари по НПЗ, я в цьому повністю впевнений, дуже були суттєві.

Я думаю, паніка у нього там у перший час була дуже серйозна, тому що це основний дохід узагалі всієї держави.

Вони ж там толком нічого не виробляють, нічого не роблять. І ось там нафтогазові гроші – це основний дохід узагалі всього бюджету країни, того ж самого і військового. Тому, я думаю, він із побоюванням поставився до цієї ситуації.

Але водночас він готовий продовжувати піднімати тарифи, податки для того, щоб кожен росіянин відчув на собі так звану "сво", щоб кожен платив за це.

Якісь гроші їм же потрібно відбити для військового бюджету. Тому і умовний мирний житель Росії буде трохи більше платити у військовий бюджет. Тільки з цим, мені здається, пов'язано.

В якийсь момент Путін може усвідомити, що не все так, як він говорить? До якої міри він готовий ескалювати? Чому він б'є по цивільних? Можливо, це ось останній момент його агонії, коли він розуміє, що на фронті він нічого зробити не може і просто буде намагатися до весни ескалювати, а потім буде готовий піти на мир? Або він буде йти просто до кінця знищувати, поки у нього буде вистачати сил?

Оскільки у такому віці він нічого не змінює, я думаю, така людина, як він, з його характером, він буде йти до кінця, поки він буде живий. Або намагатися жити на якомусь лікарняному ліжку, підключений до всіх різних апаратів життєдіяльності. Ось це така людина, взагалі його нічого не змінить. Це особисто моя думка, знову ж таки.

Ви говорили про те, що і верхівка його підтримує. І тут питання, чи є якісь протиріччя і серед еліт, чи є люди, які нібито хотіли б це все закінчити, чи насправді там дійсно так багато людей, які хочуть продовження цієї війни? Тільки знову ж таки, вони розуміють, з якою вони це метою роблять?

Ближня верхівка точно хоче продовження війни, тому що вони ж взяли під контроль повністю всі фінансові потоки, що стосується армії, а витрати там гігантські. Тобто красти там можна в дуже великих кількостях, тому вони це будуть підтримувати до кінця.

І вони чудово розуміють, що якщо раптом щось зміниться, я не кажу, що там буде якийсь самосуд над ними, але постраждають вони дуже серйозно, навіть від у якийсь момент росіян.

Ну а ось ті нафтогазові компанії, по яких прилітають, чи будуть вони якось висловлювати своє невдоволення? Чи будуть закликати закінчити війну, чи поки сказали терпіти, будуть терпіти?

Звісно, нічого не скажуть. Тобто, найімовірніше, в якихось приватних розмовах вони розуміють, що це маячня. Але нічого проти вони не скажуть, тому що на прикладі багатьох ми можемо сказати, що санкції до них з боку кремлівської влади застосовані дуже жорстокі, аж до ось цих усіх незрозумілих смертей топменеджерів великих компаній.

Як змінилася тактика окупантів?

За вашими оцінками, наскільки взагалі зараз ворог сильний на фронті? Хто зараз узагалі воює проти українців? Це звичайне гарматне м'ясо, яке десь схопили, десь мобілізували, чи це професійна армія?

На жаль, вони теж роблять висновки зі своїх помилок. Вже немає такого тупого навалу одних ув'язнених. Вони кінчаються, і практично не всі, звичайно, але ми, я думаю, доробимо свою роботу, і вони закінчаться. Є добре підготовлені, звичайно ж, бійці у них. Тут не можна це ніяк оскаржувати.

І тактика у них зараз відпрацьована, як уже, грубо кажучи, пару років тому. Вперед, звичайно, вони відправляють гарматне м'ясо, а за ними вже, коли намагаються вимотати наших солдатів, вони вже відправляють добре підготовлених бійців.

І таким чином на деяких, звичайно, ділянках вони якісь локальні успіхи мають, просуваються, на деяких ні. Тут солдати воюють за інше. У цьому вся причина. Там вони від безвиході або за гроші, а тут за інше воюють. Тому проблематично буде їм переломити ситуацію.

Якщо говорити про ту зброю і тактику, яку вони зараз застосовують, то як змінилася тут ситуація на полі бою? Яку техніку підтягують? Чи намагаються механізовану підтягувати, чи ви бачите, що вони взагалі готуються до більш масштабного наступу?

Атаки механізованих колон вже закінчились. Коли почалася епоха дронів, скрізь, на всіх ділянках фронту, це дрібні групи, 2 – 3 людини проходять, намагаються пройти. Зрозуміло, що там доходять не всі.

З групи 2 – 3 мінімум один тільки дійде, і то "трьохсотий". І ось такими накатами, звичайно, вони просочуються в наші села. А великих таких уже наступів ми навряд чи будемо чекати будь-де взагалі у світі, тому що після настання епохи дронів це взагалі марно.

Хто воює на боці Росії і за що їх карає російське командування?

Якщо говорити взагалі про російських солдатів, можливо, з тими полоненими, з якими спілкувалися ви, ваші побратими, ось на них чинять якийсь психологічний вплив або дають якісь психотропні препарати для того, щоб вони йшли в бій на забій, скажімо так?

З приводу психотропних препаратів насильно я не чув, там наркотиків якихось, але наркоманів, звичайно, багато. Тут не можна оскаржувати це. Тобто наркоман, він знайде наркотик і піде в атаку під наркотиком.

А тут не тільки психологічний вплив, тут погрози смерті, побиття і показові страти в їхніх лавах відбуваються. Якщо там кілька людей відмовляться йти в такий смертельний штурм, то, звичайно, їх карають за всією суворістю з їхнього боку, як вони вважають за потрібне, аж до вбивств перед строєм. Це ж не секрет, уже давним-давно всі це знають.

Тому від безвиході, звичайно, багато хто йде, але водночас, коли вони йдуть, є вже достатня кількість хлопців, які розуміють, що їх відправляють на забій. Вони викидають свою зброю і просто прямо йдуть здаватися до наших хлопців, до солдатів оборони України.

Ви кажете, наркоманів багато, якщо у відсотковому співвідношенні, чи можна сказати, скільки це людей ось ви таких зустрічаєте?

Скажу з особистого досвіду. 20 – 30% – це вже, я вважаю, дуже багато. Причому не якихось легких наркотиків, а таких досить важких.

Тобто це наркозалежні люди йдуть?

Так, звичайно.

Нам щоб розуміти, як зараз змінилася російська армія, хто ті солдати, які йдуть штурмувати наші позиції, що це за люди, яка у них мотивація? Ось тут помінялося щось із 2022 року? Зараз це більше люди, які йдуть за гроші виключно?

Тут зараз три типи солдатів я для себе розрізняю. Це, зрозуміло, ув'язнені. Друге – ті, хто йдуть за гроші. І маленька, звичайно, кількість, але не прям супер маленький відсоток, але залишаються все одно такі, які за Росію "топлять", за Путіна, за ось цей "русскій мір".

Здебільшого це, звичайно, більш підготовлені хлопці, контрактники і спецвійська.

Яка їхня ідея, яка їхня мета, як вони бачать, для чого вони сюди йдуть?

З ким я особисто розмовляв, то в них каша в голові. Всі ж знають вислів "русскій мір". Ось вони йдуть за "русскій мір". Для них Україна – це Росія. Всі країни Балтії – це теж Росія. Я не знаю, чому, але ось вони так вважають. І всі у них росіяни. Я не знаю.

Зрозуміло, що це закладається вже починаючи з дитячих садків, зі школи всі ці ідеї потім підживлюються ось цими нескінченними фільмами радянськими про війну.

Зрозуміло, що є десь якісь плюс-мінус адекватні фільми, але загальна ідея їхня закладається в голови з дитинства вже ось така, що ти ось російський солдат якийсь, який, не шкодуючи себе, повинен віддати життя, але в ім'я чого, вони самі пояснити не можуть. Ось цей "русскій мір", російська ідея їхня, я не можу її досі зрозуміти.

Як насправді перемогти країну-агресорку?

Якщо повертатися до можливих протестних рухів, можливо, люди всередині Росії в батальйонах, ті ж солдати, які розчарувалися, які побачили все, що відбувається на фронті, можливо, вони готові до радикальних дій? Можливо, ми можемо побачити спробу "Вагнер 2.0"? Ось як ви думаєте, щось може таке назрівати?

Особисто моя думка, я думаю, що навряд чи. Таких людей уже в Росії практично не залишилося, хто б ось міг зібратися воєдино і завдати, так би мовити, удару цьому кремлівському режиму зсередини. Поодинці їх швиденько скручують працівники всім відомої служби.

Тому таких людей, як, от, припустимо, були в Ічкерії, їх уже, на жаль, усередині там не залишилося.

Як тоді, ви думаєте, можна переломити хребет Росії? Як їх можна перемогти?

Тільки на полі бою. І зрозуміло, що потрібно завдавати ударів саме по нафтогазовому комплексу. Тому тільки тоді якесь зрушення почнеться.

По-іншому вони не зрозуміють ну ніяк. Ніякі домовленості, ніякі переговори, я так думаю.

Якщо наші сили оборони йдуть у контрнаступ, а Путін говорить про те, що вони там "звільняють тисячі кілометрів територій". Ось як це в'яжеться? Можливо, дійсно йому не приносять реальну картину, не показують карту просування з українського боку? А якщо і покажуть, то чи повірить він у це?

Всі вже теж ми бачили, як ось ці його доповіді з Міністерства оборони, там карти взагалі інші у них, лінія фронту взагалі по-іншому намальована, ніж у реальності. Тобто, мені здається, тут комплекс ось цього. І доповідають, звичайно, про інше. Про те, що вони завжди перемагають, що вони просуваються.

Перевірити він може і, швидше за все, перевіряє. Він теж далеко не дурна людина, але потім просто від його слів, обіцянок, які він давав, йому важко це на всю країну визнати.

Чи буде готовий Путін піти на якесь перемир'я, заморозку війни, якщо дійсно далі наші війська будуть просуватися, і він буде бачити цю картину?

У такому разі, я думаю, що це якесь зрушення у нього почнеться. Тобто вони ж розуміють тільки силу. Все, нічого іншого. Тобто це все давно вже зрозуміли, весь світ.

Зрозуміло, що деякі ще думають, що можна дипломатичним шляхом. Звичайно, це для всіх було б краще і для нас теж. Але "російський солдат" розуміє тільки силу. Все, більше іншого нічого він не зрозуміє, як і російський громадянин.

Як ви думаєте, ось ця його заява про застосування ядерної зброї, про те, що зараз відновлюється ось той бункер "Мертва рука", там ведуться будівельні роботи на Уралі, що він усе-таки готується до можливого застосування ядерної зброї. Про що це свідчить?

Трішки панікує. Він же розуміє, що він усе одно не домігся тих успіхів ось за п'ять років, не домігся цього. І тому якісь козирі, звичайно, він у рукаві тримає.

Я не кажу, що нам зараз потрібно боятися всім те, що ось і він завдасть по нас ядерного удару. Окей, навіть якщо і завдасть, ніхто тут не складе зброю, ніхто абсолютно.

Чому "Зергут" хоче воювати до кінця і що для нього означає перемога?

Ваші хлопці зараз у яких бойових діях беруть участь, якщо можна говорити про ті операції, і чи беруть участь у контрнаступі?

Де зараз ми беремо участь, я вам не можу сказати. Зрозуміло чому. А можу за останнє відрядження трохи розповісти. Це був Запорізький напрямок і допомога у звільненні суміжним підрозділам кількох сіл.

Як там поводяться російські солдати? Як там із технікою? Яка кількість КАБів летить? Тому що ми бачимо навіть по Запоріжжю дуже багато їх прилітає.

Техніки практично там немає. Здебільшого нам доводилося зіштовхуватись тільки з ось цими солдатами, яких відправляють на забій, і вони там просто ховаються по норах, по підвалах.

Ходимо, просто їх зачищаємо і все. Хто здається в полон, той здається, хто не здається, то зрозуміло…

До коли ви готові воювати зі зброєю в руках на боці України?

До моменту, поки не зупиниться війна. У мене ось це єдина мета. Я не збираюся йти кудись. Не маю думки, що я вже ось там взяв участь і піду відпочивати.

Ні, поки війна буде тут, я нікуди не збираюся йти. Ні в Європу, ні тут спокійно жити. Тут я точно спокійно жити не зможу, тому що я вже багато в інших інтерв'ю говорив, Україна – це мій дім, тому я не зможу спокійно жити, поки в країні йде війна.

Як ви бачите перемогу України? Якою хотіли б бачити її?

Питання важке. На кордони 1991 року вийти – це для мене не перемога. Особисто для мене.

Особисто для мене перемога буде тоді, коли ми після закінчення ось війни підготуємося так, щоб через умовних 5 – 10 років вони знову на нас не напали. Ось це для мене буде перемога. Для цього потрібні гарантії безпеки і насамперед сильна армія.