Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко. Він нагадав, що на початку Другої світової війни радянська армія зазнала величезних втрат, але потім перегрупувалася та знайшла сили зламати ситуацію.

До теми Хибне уявлення, що Путін може не зайти у Львівську чи Тернопільську області, – мер Чернігова

Я вважаю тактика вичікувати послаблення Росії є хибною. Як з боку українців, так і з боку наших іноземних партнерів, які нашими руками та нашою кров’ю хочуть виснажити Росію,

– заявив Атрошенко.

Він радить враховувати цей досвід та не дати Росії оговтатися. Адже зараз ворог постійно перебуває в шоковому стані, оскільки не очікував такого опору. Тому українцям і всьому світу треба діяти дуже швидко. Це стосується також військової підтримки та впровадження санкцій з боку іноземних партнерів.

"Санкції, які діють одночасно із тим, що країни купують російські нафту і газ, не є ефективними, і це лицемірство", – додав мер Чернігова.

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