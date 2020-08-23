У столиці триває третій міжнародний ветеранський та волонтерський форум "Там, де ми — там Україна!". Учасники бойових дій на сході зібралися в Мистецькому арсеналі, аби обговорити, як вони повертаються до мирного життя, створюють бізнес та активно розбудовують державу.

Цьогоріч основну увагу було зосереджено на висвітленні проблем ветеранського бізнесу. Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також ЗСУ отримають нову техніку та озброєння, – Зеленський на церемонії підняття прапора

Під час заходу учасники та експерти обговорять низку важливих тем. Зокрема, це:

Державна підтримка ветеранського бізнесу;

Підприємництво – як метод соціалізації ветеранів;

Інститут менторства для ветеранського бізнесу та бізнес-освіта;

Ветеранська бізнес-асоціація: так чи ні?

Форум ветеранів відкрив Президент України Володимир Зеленський. Він подякував військовослужбовцям за сумлінну службу, відвагу та героїзм.

Також очільник держави зауважив, що слід розширити можливості ветеранів, починаючи з бізнес-освіти та наставництва, і закінчуючи пільговими кредитами.

За його словами, держава має фінансово підтримати старт такого бізнесу, робити пільгові кредити.

Зараз у Верховній Раді є проєкт про державні гарантії по кредитах для малого та середнього бізнесу. Слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес як окрему категорію бізнесу,

– зазначив Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський під час відкриття форуму / Фото Укрінформ

В рамках форуму заплановані виступи багатьох представників бізнес-сектору, банківської сфери, представники бізнес-освіти. Крім цього, подію відвідали представники уряду Хорватії, адже вони вже запровадили вдалий кейс щодо бізнесу ветеранів. І таким чином влаштували 13 тисяч людей.

На заході облаштований спеціальний куточок для представників бізнесу. Вони надають безкоштовні консультації ветеранам, а також пропонують безкоштовну співпрацю чи великі знижки.

Понад 84% зацікавлених у відкритті бізнесу хочуть мати додаткову освіту

Згідно з проведеним дослідженням, 84% ветеранів, які зацікавленні у відкритті бізнесу, прагнуть отримати додаткову освіту. Понад 47% – взагалі не розраховують на допомогу від держави.

Очільниця благодійного фонду "Повернись живим" Оксана Коляда розповіла, що потрібно тим 27% ветеранів, які потребують першочергову підтримку від держави.

62,5% назвали стартові інвестиції;

13,7% сказали, що потребують консультативної допомоги;

майже 11% кажуть, що потребують допомоги в реалізації товару;

5% хочуть мати ментора.

Під час форуму було проведено опитування серед учасників. Згідно з отриманими результатами, жоден з ветеранів, які вже відкрили свій бізнес, не отримали пільги чи знижку на оренду.

З них лише один ветеран все-таки отримав допомогу від держави. Максим є співвласником автомайстерні в Сумах.

" З моєї точки зору, єдине джерело, де на той час можна було отримати гроші для відкриття власного бізнесу, це біржа праці. Я туди звернувся, мені допомогли. Я пройшов тренінги, написав бізнес-план і отримав від держави одноразову виплату коштів", – розповів ветеран.

Включення журналістки 24 каналу з ветеранського форуму: відео