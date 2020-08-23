Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття прапора на військовому литовищі у Київській області. Він вручив українським військовослужбовцям нагороди, а підрозділам ЗСУ сертифікати на нову техніку та озброєння.

Станом на 23 серпня протягом 28 днів поспіль на Донбасі немає бойових втрат. Про це Зеленський розповів на церемонії підняття українського прапора, інформує 24 канал.

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Синьо-жовтий стяг сьогодні є символом спротиву й боротьби за життя для Донбасу та Криму, тому в День Державного Прапора України важливо бути з тими, хто захищає державний стяг,

– наголосив Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників України, які загинули впродовж 6 років війни.

ЗСУ отримають нове озброєння та техніку

Зеленський вручив сертифікати Збройним силам на нову техніку та озброєння. Зокрема, до підрозділів ЗСУ передадуть:

132 зразки озброєння та військової техніки;

38 одиниць засобів зв'язку;

78 приладів спостереження;

модернізовані танки Т-64;

новітні бронетранспортери;

бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини;

сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження.

Глава держави додав, що цьогоріч загальний ресурс на нацбезпеку і оборону у порівнянні з минулим роком збільшили майже на 28 мільярдів гривень.

Зеленський нагородив військовослужбовців

Званням героя України з удостоєнням золотою зіркою Зеленський посмертно нагородив військовослужбовця Сергія Михальчука. Воїн загинув у грудні 2019 року. Під час вибуху ворожої міни він прикрив своїм тілом побратима, прийнявши на себе основну кількість уламків. Бригада швидкого реагування Нацгвардії, у якій служив Михальчук, отримала його ім'я.

Окрім цього президент присвоїв почесні найменування низці інших частин Нацгвардії, ЗСУ й ДПСУ.

Також на церемонії з підняття прапора були присутні Андрій Єрмак, Денис Шмигаль, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, народні депутати та інші.

Церемонія з підняття українського прапора у Василькові / Фото Офісу Президента: