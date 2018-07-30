Танці з зірками 2018: актор Павло Вишняков звабливо прийняв виклик до шоу

Український шоу-бізнес охопила танцювальна лихоманка: знаменитості один за одним оригінально підтверджують участь у шоу "Танці з зірками". До челенджа приєднався актор кіно і театру Павло Вишняков.

Слава Камінська з гумором запросила Павла Вишнякова до проекту "Танці з зірками". Співачка з гурту "НеАнгели" вирішила підготуватись до початку шоу та "вкрала" ноги балерини. Цю ідею ролика продовжив актор Павло Вишняков, який записав досить звабливе відео у воді.

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Тобі сумно та тоскно? Це все в минулому. Цієї осені я ввійду в твій дім, зігрію твоє серце і ти забудеш, що таке самотність. Разом зі мною ти зможеш все,

– з голим торсом та спокусливим голосом анонсував Павло Вишняков.

Знаменитість продемонстрував свої танцювальні вміння, виконавши кілька па з балету. Окрім цього, Павло Вишняков пожартував з ролика Слави Камінської, показавши, що озброївся теж ногами танцівника балету.

Наприкінці ролика актор передав естафету співачці Мішель Андраде. Наразі артистка не відреагувала на танцювальний челендж.

Допис, поширений Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 30 Лип 2018 р. о 3:36 PDT

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує цієї осені на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська та Павло Вишняков.