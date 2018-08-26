"Танці з зірками 2018" 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу

В Україні відбулась прем'єра танцювального шоу "Танці з зірками 2018". Перший випуск проекту вийшов на телеканалі 1+1 у неділю, 26 серпня. Глядачі з нетерпінням очікували на анонсоване шоу, а зірки вже встигли травмуватись на репетиціях. Відтак, як і обіцяли організатори, шоу буде видовищним, а боротьба – запеклою.

Новий сезон "Танців з зірками" 2018 обіцяє бути надзвичайно цікавим. За правилами проекту, у шоу візьме участь 14 пар. У формі челенджу зірки впродовж 2 місяців погоджувались на участь у проекті. Після наполегливих тренувань знаменитості вийшли на паркет у супроводі професійних танцівників.

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Оцінювали танці незмінні журі – тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. За правилами шоу, судді оцінюють танцювальні пари (максимум – 10 балів), які сумуються з смс-голосуваннями глядачів. За підсумками голосування кожного ефіру одна пара покидатиме проект. Однак це не стосується першого ефіру, адже, згідно з умовами "Танців з зірками", всі учасники продовжать боротьбу в наступному випуску.

Першими на паркет вийшли продюсер Іраклі Макацарія і танцівниця Яна Заєць. Пара станцювала пристрасний пасодобль, відтворивши складні хореографічні підтримки. Хоч запальний грузин чудово вжився в роль харизматичного іспанця, однак Катерина Кухар розкритикувала Іраклі, додавши, що її він не зачарує.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 11:17 PDT

У підсумку пара отримала 21 бал від зіркових суддів.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Продовжила підкоряти головний паркет країни Леся Нікітюк з Максом Єжовим. Телеведуча станцювала запальний фрістайл під пісню Світлани Лободи "SuperStar". Постановка була в стилі кумедної Лесі Нікітюк, яка показала, як підкорити хлопця в кінотеатрі.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 11:28 PDT

Після запального танцю Катерина Кухар порадила зірці взяти уроки етикету в Ольги Фреймут, а Влад Яма зізнався, що наче опинився в одному з нічних клубів. Водночас Монатік не скупився на компліменти. Загальний бал виступу – 18.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова

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Мішель Андраде вийшла на паркет з Євгеном Котом. Пара станцювала один із найзвабливіших латиноамериканських танців – запальну бачату. Грайливі па та танці під водою – Мішель та Євген спекотно запалили на паркеті, отримавши схвальні відгуки від трьох зіркових суддів. В результаті пара здобула 21 бал.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 11:35 PDT

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Мішель Андраде та Євгена Кота

А от Аніта Луценко з Олександром Прохоровим присвятили свій танець загиблому Андрію Кузьменку, якому у 2018 році мало б виповнитись 50 років. Пара станцювала чуттєвий контент під спільну пісню "Скрябіна" та Ірини Білик – "Мовчати".

Розчулені судді все ж не стримували своєї критики та віддали Аніті Луценко та Олександру Прохорову 18 балів.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Аніти Луценко та Олександра Прохорова

Наступними на паркет повинні були вийти Слава Камінська та Ігор Кузьменко. Однак пара відмовилась це зробити через травму співачки, яку вона отримала під час репетиції. Біль у спині завадив зірці станцювати, але зі сльозами на очах Слава запевнила, що буде робити все, щоб взяти участь в наступному випуску шоу.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 12:03 PDT

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Маша Єфросиніна станцювала румбу з Максом Леоновим. Пара показала пристрасний танець, який запалив весь зал. Судді не стримували свого захвату від звабливих рухів та оцінили танець у 21 бал.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Маші Єфросиніної та Макса Леонова

Наступними на паркет вийшли Павло Зібров та Марія Шмельова. Пара виконала вальс під чуттєву пісню Квітки Цісик.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 12:21 PDT

Катерина Кухар, яка засипала учасників шоу критикою, зазначила, що від танцю Павла Зіброва вона розчулилась та очікує від пари запального хіп-хопу. Монатік та Влад Яма дали свої поради парі. Загальний бал відд суддів – 17 балів.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Зіброва та Марії Шмельової

Підкорили сцену "Танців з зірками" і боксер Денис Берінчик з Катериною Бєлявською. Зірки показали динамічне аргентинське танго під пісню "Океан Ельзи". Під час виступу на паркеті з'явився справжній вогонь, що виглядало дуже ефектно.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 12:30 PDT

Монатік зазначив, що козирем пари є підтримки, в яких боксер проявив себе справжнім танцівником. Однак Катерині Кухар та Владу Ямі бракувало самого танцю, окрім ефектних підтримок. Загальний бал – 18.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Бєлявської

Ритмічний джайв станцювали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Розпочав танець сам гуморист, після чого до нього приєдналась чарівна танцівниця.

Ігор та Ілона отримала схвальні коментарі від Монатіка і Катерини Кухар та навіть взяли урок від Влада Ями. Загальна сума балів від судів – 21.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

А от Злата Оневич та Дмитро Жук станцювали загадковий модерн під звуки пісні Sting. Співачка продемонструвала ніжність та звабливість у рухах.

Катерина Кухар порівняла образ Злати Огневич зі спокусливою сереною, а рухи вокалістки назвала занадто скутими. Те, що танець був без душі, підтвердив і Влад Яма. Судді оцінили виступ пари у 16 балів.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Злати Огневич та Дмитра Жука

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Микола Тищенко, який позиціює себе як альфа-самець, вийшов на паркет з не менш запальною екс-співачкою Анастасією Кумейко, більш відомою як Nana. Ресторатор виступив у ролі сушиста, а його чарівна партнерка по сальсі – дівчиною, з тіла якої мають їсти страви.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 1:13 PDT

Сексуальні образи сподобались не всім суддям. Катерина Кухар зазначила, що танець був досить вульгарним. Монатік та Влад Яма дали поради танцівникам. Загальний бал виступу – 13 балів.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка та Nana

Після шквалу обурення щодо участі в шоу куми президента РФ Оксани Марченко вона все ж з'явилась на проекті. Разом зі скандальною телеведучою на паркет вийшов Дмитро Чаплін. Пара виконала ніжний вальс.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

Влад Яма зазначив, що телеведучій є над чим працювати, однак їх виступ був дуже зворушливим та світлим. Катерина Кухар підтримала попереднього суддю, розкритикувавши рухи Оксани Марченко. А от Монатік заявив, що зірка чудово станцювала вальс. Загалом судді оцінили виступ пари в 19 балів.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Оксани Марченко та Дмитра Чапліна

Підкорив паркет і Павло Вишняков. Актор станцював запальне танго з Юлією Сахнєвіч. За словами Катерини Кухар, всі па зірки виконали бездоганно, а в танці не було жодного зайвого руху. Влад Яма продовжив хвалебні оди судді, а Монатік зазначив, що це чудовий початок для пари. Загальний бал виступу – 22.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахнєвіч

Єдиною паро, яка наважилась виконати запальний хіп-хоп, стали останні учасники шоу – Руслан Сенічкін та Яна Цибульська. Станцювали зірки під пісню Монатіка "Танцуй".

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 1:39 PDT

Танець викликав щирий захват у всіх суддів проекту. Загальний бал виступу – 24. Наразі пара стала лідером першого випуску шоу.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Руслана Сенічкіна та Яни Цибульської

Наостанок випуску "Танці з зірками 2018" Тіна Кароль заспівала пісні з нової шоу-програми.

MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік, танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зірками Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.