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      "Танці з зірками 2018" 10 випуск: яка пара покинула паркет

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      Танці з зірками 2018 10 випуск – хто покинув шоу
      Танці з зірками 2018 10 випуск – хто покинув шоу / 24 Канал

      Шоу "Танці з зірками 2018" продовжує підкорювати українців. У 10 прямому ефіру, окрім учасників, на паркет вийшли члени журі, чим здивували всіх глядачів.

      Та попри такі несподіванки у десятому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018" одна пара повинна була покинути проект. 

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 10 випуск: несподівана зміна партнерів і танці з суддями

      За результатами голосування, у зоні ризику опинились Мішель Андраде та Дмитро Жук, Денис Берінчик та Катерина Белявська. Окрім цього, вперше глядачі віддали меншу кількість голосів фаворитам шоу – Іраклі Макацарії та Яні Заєць.

      Однак організатори "Танці з зірками 2018" вкотре вирішили здивувати глядачів: через те, що пари змінювали своїх партнерів у 10 прямому ефірі, жоден із них не покинув шоу. Відтак всі 6 пар будуть упродовж тижня працювати над новими постановками, щоб дивувати своїх прихильників в 11 випуску проекту.

      "Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

       

       

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      Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.

      Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.

      Теги: Новини України LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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