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Танці з зірками 2018: реакція чоловіка Маші Єфросиніної на її участь у проекті

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Instagram

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, якою була реакція коханого на її участь у другому сезоні проекту "Танці з зірками".

Українська телеведуча зазначила, що чоловік Тимур Хромаєв підтримує її. Про це Маша розповіла в інтерв'ю сайту 1plus1.ua.

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

За словами Маші Єфросиніної, чоловік знає, що вона – людина, яка завжди розширює горизонти.

"Коли я сказала, що мені запропонували участь у Танцях з зірками, настала гнітюча тиша... Чоловік сказав: "Ти розумієш, що це не просто платтячка одягнути? Пахати доведеться дуже багато, ти це розумієш?" Я відповіла: "Звісно, що ж я не танцювала! А ти розумієш, що я буду з партнером це все робити?" – згадала Маша Єфросиніна розмову з чоловіком.

У відповідь коханий Маші зазначив, що "тут усе на твоїй совісті".

Маша додала, що Тимур чудово розуміє, як для неї важливо зробити щось нове.

"Поява у Танцях – це закономірна еволюція мого життя і мого розвитку. Для цього я відчуваю зараз сили, натхнення і впевненість. У мене великий шлях, ви знаєте. Тривалий час я була в зовсім іншій формі та навіть не могла мріяти про танці", – наголосила телеведуча.

Нагадаємо, У мережі зірки один одному кидають виклик для участі у проекті "Танці з зірками". Першим учасником популярного шоу став бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, який долучив Машу Єфросиніну до #танціззіркамиchallenge.

Маша Єфросиніна погодилась стати учасницею шоу. Телеведуча передала челендж іншій українській знаменитості – боксеру Денису Берінчику.

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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