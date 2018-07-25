Танці з зірками 2018: реакція чоловіка Маші Єфросиніної на її участь у проекті

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналась, якою була реакція коханого на її участь у другому сезоні проекту "Танці з зірками".

Українська телеведуча зазначила, що чоловік Тимур Хромаєв підтримує її. Про це Маша розповіла в інтерв'ю сайту 1plus1.ua.

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За словами Маші Єфросиніної, чоловік знає, що вона – людина, яка завжди розширює горизонти.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 29 Чер 2018 р. о 11:17 PDT

"Коли я сказала, що мені запропонували участь у Танцях з зірками, настала гнітюча тиша... Чоловік сказав: "Ти розумієш, що це не просто платтячка одягнути? Пахати доведеться дуже багато, ти це розумієш?" Я відповіла: "Звісно, що ж я не танцювала! А ти розумієш, що я буду з партнером це все робити?" – згадала Маша Єфросиніна розмову з чоловіком.

У відповідь коханий Маші зазначив, що "тут усе на твоїй совісті".

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 8 Лип 2018 р. о 11:28 PDT

Маша додала, що Тимур чудово розуміє, як для неї важливо зробити щось нове.

"Поява у Танцях – це закономірна еволюція мого життя і мого розвитку. Для цього я відчуваю зараз сили, натхнення і впевненість. У мене великий шлях, ви знаєте. Тривалий час я була в зовсім іншій формі та навіть не могла мріяти про танці", – наголосила телеведуча.

Нагадаємо, У мережі зірки один одному кидають виклик для участі у проекті "Танці з зірками". Першим учасником популярного шоу став бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, який долучив Машу Єфросиніну до #танціззіркамиchallenge.



Маша Єфросиніна погодилась стати учасницею шоу. Телеведуча передала челендж іншій українській знаменитості – боксеру Денису Берінчику.