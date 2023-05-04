Наразі дані у паспорті старого зразка записані двома мовами. Кремінь також нагадав, що це є грубим порушенням мовного закону.
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З українських паспортів вилучать російську мову
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів – біометричні паспорти та паспорти старого зразка. У старих паспортах інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як українською, так і російською мовами.
Ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми,
– наголосив мовний омбудсмен.
Тому Кремінь просить народних депутатів розглянути його пропозиції, щоб надалі паспорт старого зразка містив лише державну мову.
Деякі українські школи продовжують вивчати російську мову
- Тарас Кремінь оприлюднив дані про кількість шкіл, що викладають російську мову. Наразі таких шкільних закладів майже 1,5 тисячі.
- Кремінь наголосив, що кількість шкіл із російською мовою стрімко зменшується, оскільки батьки відмовляються від здобуття освіти своїх дітей мовою агресора.
- У квітні 2022 року мовний омбудсмен запропонував замінити предмет "російська мова" іншими дисциплінами. Ініціативу у суспільстві сприйняли досить позитивно.