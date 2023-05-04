Наразі дані у паспорті старого зразка записані двома мовами. Кремінь також нагадав, що це є грубим порушенням мовного закону.

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З українських паспортів вилучать російську мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів – біометричні паспорти та паспорти старого зразка. У старих паспортах інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як українською, так і російською мовами.

Ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми,

– наголосив мовний омбудсмен.

Тому Кремінь просить народних депутатів розглянути його пропозиції, щоб надалі паспорт старого зразка містив лише державну мову.

Деякі українські школи продовжують вивчати російську мову